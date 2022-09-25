Информация о правообладателе: Raf music
Сингл · 2022
Я уйду
Другие альбомы артиста
Жду тебя2025 · Сингл · Наталия Котельникова
Высота2025 · Сингл · Наталия Котельникова
Письмо2024 · Сингл · Наталия Котельникова
В тебе2024 · Сингл · Наталия Котельникова
Гори2024 · Сингл · Наталия Котельникова
Дождь2024 · Сингл · Наталия Котельникова
Сердца половину2023 · Сингл · Наталия Котельникова
Поздний вечер2023 · Сингл · Наталия Котельникова
Моя любовь2023 · Сингл · Наталия Котельникова
Номер 12022 · Сингл · Наталия Котельникова
Я уйду2022 · Сингл · Наталия Котельникова
Танцуй2022 · Сингл · Наталия Котельникова
Почему молчишь2022 · Сингл · Наталия Котельникова
Под утро2022 · Сингл · Наталия Котельникова
Новый год2021 · Сингл · Наталия Котельникова
Где-то там2021 · Сингл · Наталия Котельникова
Плен2021 · Сингл · Наталия Котельникова
Мысли только о тебе2021 · Сингл · Наталия Котельникова
Летим в лето2021 · Сингл · Наталия Котельникова
В моих черновиках2021 · Сингл · Наталия Котельникова