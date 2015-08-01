О нас

Информация о правообладателе: Dukes 1 Soldado
Волна по релизу

Релиз Ação Direta
Ação Direta2022 · Сингл · Proudon
Релиз Pontos de Vista
Pontos de Vista2022 · Сингл · Drunk Monk
Релиз SEGUND4
SEGUND42022 · Сингл · Haikaiss
Релиз Potes de Mel
Potes de Mel2020 · Сингл · Dukes1Soldado
Релиз Através
Através2020 · Альбом · Dukes1Soldado
Релиз Ela É a Natureza
Ela É a Natureza2020 · Сингл · Dukes1Soldado
Релиз Emoção
Emoção2019 · Альбом · Dukes1Soldado
Релиз No Estúdio Atqn (Ao Vivo)
No Estúdio Atqn (Ao Vivo)2019 · Альбом · Pazsado
Релиз O Mais Amado (Lado B)
O Mais Amado (Lado B)2015 · Сингл · Dukes1Soldado
Релиз O Mais Amado (Lado A)
O Mais Amado (Lado A)2015 · Сингл · Dukes1Soldado
Релиз Para Além do Capital
Para Além do Capital2008 · Альбом · Dukes1Soldado

Dukes1Soldado
Артист

Dukes1Soldado

