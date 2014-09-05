О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Pacificadores

Pacificadores

Альбом  ·  2014

Mil Fitas!

#Латинская
Pacificadores

Артист

Pacificadores

Релиз Mil Fitas!

#

Название

Альбом

1

Трек Precisamos Ter Fé

Precisamos Ter Fé

Pacificadores

,

Deon dos Anjos

Mil Fitas!

2:29

2

Трек Dinheiro Sujo

Dinheiro Sujo

Pacificadores

Mil Fitas!

4:23

3

Трек Errei em Te Amar

Errei em Te Amar

Pacificadores

Mil Fitas!

4:30

4

Трек Na Inveja Se Afoga

Na Inveja Se Afoga

Pacificadores

Mil Fitas!

3:17

5

Трек Na Night de Cima

Na Night de Cima

Pacificadores

Mil Fitas!

3:38

6

Трек Nariz Neva

Nariz Neva

Pacificadores

Mil Fitas!

5:10

7

Трек Na Função

Na Função

Pacificadores

Mil Fitas!

3:38

8

Трек Valor Comercial

Valor Comercial

Pacificadores

,

Port Ilegal

Mil Fitas!

3:04

9

Трек Mil Fita

Mil Fita

Pacificadores

Mil Fitas!

5:07

10

Трек A Quebrada Ta Susu

A Quebrada Ta Susu

Pacificadores

Mil Fitas!

3:25

11

Трек Cheiradão

Cheiradão

Pacificadores

,

Fernanda Brasil

Mil Fitas!

4:59

12

Трек A Noite Me Chama

A Noite Me Chama

Pacificadores

Mil Fitas!

4:33

13

Трек Tocaia

Tocaia

Pacificadores

Mil Fitas!

5:35

14

Трек Pega os Miau

Pega os Miau

Pacificadores

Mil Fitas!

5:33

15

Трек Chorar Pra Que

Chorar Pra Que

Pacificadores

Mil Fitas!

4:47

16

Трек Eu Sem Ela

Eu Sem Ela

Pacificadores

,

Kadyn

,

Realidade Atual

Mil Fitas!

3:27

Информация о правообладателе: Pacificadores
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз O Tempo É Rei
O Tempo É Rei2025 · Сингл · Pacificadores
Релиз Pilha Errada - Remix
Pilha Errada - Remix2024 · Сингл · Pacificadores
Релиз Mtg Duas da Manhã
Mtg Duas da Manhã2024 · Сингл · Mathnobeat
Релиз Time de Dois
Time de Dois2024 · Сингл · Pacificadores
Релиз Mudo ou Sigo Mudo
Mudo ou Sigo Mudo2024 · Сингл · Pacificadores
Релиз Sexta-Feira
Sexta-Feira2024 · Сингл · Gudi
Релиз Meu Deus Não Falha
Meu Deus Não Falha2023 · Сингл · Pacificadores
Релиз Bala na Aguinha
Bala na Aguinha2023 · Сингл · Pacificadores
Релиз Bambu Canta
Bambu Canta2023 · Сингл · Pacificadores
Релиз Secxymari
Secxymari2022 · Сингл · Pacificadores
Релиз Johnnie Azul
Johnnie Azul2021 · Альбом · Pacificadores
Релиз Má Intencionada
Má Intencionada2018 · Сингл · Pacificadores
Релиз Sexta-Feira
Sexta-Feira2016 · Сингл · Dan Lellis
Релиз Sem Limites
Sem Limites2016 · Сингл · Misael
Релиз Mil Fitas!
Mil Fitas!2014 · Альбом · Pacificadores
Релиз Parafina
Parafina2013 · Сингл · conexâo anonima

Похожие альбомы

Релиз ФИЗИКАЛ ПЭЙН
ФИЗИКАЛ ПЭЙН2021 · Альбом · LOVV66
Релиз 2 DAYS NO LEAN
2 DAYS NO LEAN2022 · Альбом · Heronwater
Релиз Slime Season 3
Slime Season 32016 · Альбом · Young Thug
Релиз MOLOKOPLUS
MOLOKOPLUS2017 · Альбом · MLK+
Релиз ТРОП GALAXY
ТРОП GALAXY2021 · Альбом · PINQ
Релиз Чокпрофер
Чокпрофер2020 · Сингл · KLAVA BRAVO
Релиз MYASA
MYASA2020 · Альбом · Blago White
Релиз GeeKin
GeeKin2022 · Сингл · SEEYASIDE
Релиз RA TA TA TA
RA TA TA TA2024 · Сингл · ANDRO
Релиз ПОЖАР
ПОЖАР2023 · Сингл · KLAVA BRAVO
Релиз По месту
По месту2021 · Альбом · Punchy
Релиз Lowkey
Lowkey2022 · Альбом · FLESH

Похожие артисты

Pacificadores
Артист

Pacificadores

Marcus Spel
Артист

Marcus Spel

Zelijah
Артист

Zelijah

что-то между
Артист

что-то между

Bokoedro
Артист

Bokoedro

FRANKAJEE
Артист

FRANKAJEE

VAKKASIX
Артист

VAKKASIX

Bridjahting
Артист

Bridjahting

DMC ShowTime
Артист

DMC ShowTime

Mr Flym
Артист

Mr Flym

Miggs De Bruijn
Артист

Miggs De Bruijn

Colour force
Артист

Colour force

Supa Bwe
Артист

Supa Bwe