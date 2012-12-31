О нас

Информация о правообладателе: Juan de San Grial
Волна по релизу

Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Mozart. Las Cartas-Armoniosas Al Padre Bondadoso (Fragmentos De Sonatas Para Piano)
Mozart. Las Cartas-Armoniosas Al Padre Bondadoso (Fragmentos De Sonatas Para Piano)2025 · Альбом · Juan de San Grial
Релиз Beethoven. Mozart. Sonatas Para Violín Y Piano
Beethoven. Mozart. Sonatas Para Violín Y Piano2025 · Альбом · Juan de San Grial
Релиз Ludwig Van Beethoven. Novena Sinfon​Í​a.
Ludwig Van Beethoven. Novena Sinfon​Í​a.2024 · Альбом · Juan de San Grial
Релиз Beethoven. Sonata Para Piano Nº 21
Beethoven. Sonata Para Piano Nº 212024 · Альбом · Juan de San Grial
Релиз Adagios De La Dormición. Partes Selectas De Las Obras De Beethoven
Adagios De La Dormición. Partes Selectas De Las Obras De Beethoven2024 · Альбом · Juan de San Grial
Релиз Adagios De Beethoven De Las Sinfonías (VII-IX)
Adagios De Beethoven De Las Sinfonías (VII-IX)2024 · Альбом · Juan de San Grial
Релиз Joseph Haydn. Cuarteto Nº 76
Joseph Haydn. Cuarteto Nº 762024 · Альбом · Juan de San Grial
Релиз Joseph Haydn, Sinfonía Nº 104 en Re Mayor
Joseph Haydn, Sinfonía Nº 104 en Re Mayor2023 · Альбом · Juan de San Grial
Релиз Joseph Haydn: Sonatas No. 37 & 41
Joseph Haydn: Sonatas No. 37 & 412023 · Альбом · Juan de San Grial
Релиз Mozart. Sonatas para Piano N.º 2 y 4. Cuaderno del Niño Dios
Mozart. Sonatas para Piano N.º 2 y 4. Cuaderno del Niño Dios2022 · Альбом · Teo Leonov
Релиз Mozart, Beethoven. En los Aposentos del Amor Sobrecelestial
Mozart, Beethoven. En los Aposentos del Amor Sobrecelestial2022 · Альбом · Juan de San Grial
Релиз Sonatas para Piano No. 23, 53
Sonatas para Piano No. 23, 532022 · Альбом · Teo Leonov
Релиз Frédéric Chopin. Nocturnos Escogidos
Frédéric Chopin. Nocturnos Escogidos2022 · Альбом · Juan de San Grial
Релиз Mozart. Concierto para Violín y Orquesta Nº. 5
Mozart. Concierto para Violín y Orquesta Nº. 52022 · Альбом · Juan de San Grial
Релиз Sinfonía N.º 3 (Interpretación Conceptual Con Acompañamiento de Timbres Orquestales Roland)
Sinfonía N.º 3 (Interpretación Conceptual Con Acompañamiento de Timbres Orquestales Roland)2021 · Альбом · Anna Rayévskaya
Релиз P. Tchaikovsky. Sinfonía N.º 4
P. Tchaikovsky. Sinfonía N.º 42020 · Альбом · Teo Leonov
Релиз Adagios de la Dormición
Adagios de la Dormición2019 · Альбом · Juan de San Grial
Релиз La Palabra Divina del Amor No Terrenal. Selección de Obras de Beethoven y Vivaldi
La Palabra Divina del Amor No Terrenal. Selección de Obras de Beethoven y Vivaldi2018 · Альбом · Juan de San Grial
Релиз Mozart. Quinteto para Clarinete y Cuerdas Minne
Mozart. Quinteto para Clarinete y Cuerdas Minne2017 · Альбом · Dobrosviet Divinodiev
Релиз Joseph Haydn. Cuarteto N​º​. 74
Joseph Haydn. Cuarteto N​º​. 742016 · Альбом · Teo Leonov

Похожие артисты

Juan de San Grial
Артист

Juan de San Grial

Ernst Gröschel
Артист

Ernst Gröschel

Leonard Pennario
Артист

Leonard Pennario

Alfredo Casella
Артист

Alfredo Casella

, ,
Артист

, ,

Моисей Вайнберг
Артист

Моисей Вайнберг

Myra Hess
Артист

Myra Hess

Burak Marlali
Артист

Burak Marlali

Noel Lee
Артист

Noel Lee

Christina Petrowska-Quilico
Артист

Christina Petrowska-Quilico

Aleksandar Madzar
Артист

Aleksandar Madzar

Juhani Lagerspetz
Артист

Juhani Lagerspetz

Paul Jacobs
Артист

Paul Jacobs