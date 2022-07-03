О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Le Banks

Le Banks

Сингл  ·  2022

Barricada

Контент 18+

#Рэп, ритм-н-блюз
Le Banks

Артист

Le Banks

Релиз Barricada

#

Название

Альбом

1

Трек Barricada

Barricada

Le Banks

Barricada

2:51

Информация о правообладателе: Lebanks
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Clima de Verão
Clima de Verão2024 · Сингл · Mc Téss
Релиз Abstinência
Abstinência2023 · Сингл · Le Banks
Релиз Real Gueto
Real Gueto2023 · Сингл · Le Banks
Релиз Lei da Atração
Lei da Atração2023 · Сингл · Le Banks
Релиз Gratidão
Gratidão2023 · Сингл · Le Banks
Релиз Os Dois Lados da Moeda
Os Dois Lados da Moeda2023 · Сингл · Le Banks
Релиз Cubo Mágico
Cubo Mágico2023 · Сингл · Le Banks
Релиз Eu Sonhei
Eu Sonhei2023 · Сингл · Mc Duh Cwb
Релиз Ascendente
Ascendente2023 · Альбом · Le Banks
Релиз Origem
Origem2022 · Сингл · Mc Duh Cwb
Релиз Kitana
Kitana2022 · Сингл · Le Banks
Релиз Pradrão 041
Pradrão 0412022 · Альбом · Le Banks
Релиз Kyllie
Kyllie2022 · Сингл · Mc Duh Cwb
Релиз 30 no Pente
30 no Pente2022 · Альбом · Le Banks
Релиз Barricada
Barricada2022 · Сингл · Le Banks
Релиз Recompensa
Recompensa2021 · Сингл · Le Banks

Похожие артисты

Le Banks
Артист

Le Banks

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож