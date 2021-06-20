О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Porto

Porto

,

Munin

Сингл  ·  2021

Guerra!

Контент 18+

#Рэп, ритм-н-блюз
Porto

Артист

Porto

Релиз Guerra!

#

Название

Альбом

1

Трек Guerra!

Guerra!

Munin

,

Porto

Guerra!

2:09

Информация о правообладателе: Garimpo
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Borderline
Borderline2024 · Сингл · Porto
Релиз Só, Fé, Fio
Só, Fé, Fio2023 · Сингл · Super Shock no Beat
Релиз Reciclagem
Reciclagem2023 · Сингл · Porto
Релиз Mãe
Mãe2023 · Сингл · Super Shock no Beat
Релиз París
París2023 · Сингл · Eles
Релиз Pancada
Pancada2022 · Сингл · Porto
Релиз Visitor
Visitor2022 · Альбом · Porto
Релиз Voor Haar
Voor Haar2021 · Альбом · Porto
Релиз Guerra!
Guerra!2021 · Сингл · Porto
Релиз Waiting (Remixes)
Waiting (Remixes)2020 · Сингл · Porto
Релиз No Way
No Way2019 · Сингл · The Click
Релиз Gij Weet
Gij Weet2019 · Сингл · Porto
Релиз Porto Monee 3.0
Porto Monee 3.02017 · Альбом · Porto
Релиз Geen Zorgen
Geen Zorgen2016 · Сингл · Porto
Релиз Een beetje van dit
Een beetje van dit2016 · Сингл · Porto
Релиз Droog Verdriet
Droog Verdriet2012 · Альбом · Porto

Похожие альбомы

Релиз DDB
DDB2024 · Сингл · Lil Morty
Релиз Dreaming With Our Eyes Open
Dreaming With Our Eyes Open2015 · Альбом · Witt Lowry
Релиз Az Kucha
Az Kucha2023 · Сингл · L.A.N
Релиз Стрекоза и муравей
Стрекоза и муравей2024 · Сингл · Kseron
Релиз Drill Commandments
Drill Commandments2021 · Альбом · Double Lz
Релиз Royal Trilla
Royal Trilla2018 · Альбом · WGS Trilla
Релиз Как дела?
Как дела?2020 · Сингл · DARLET
Релиз СОРОК ОДИН
СОРОК ОДИН2021 · Альбом · skkrabovsky
Релиз กีฬาในร่ม
กีฬาในร่ม2023 · Сингл · Saran
Релиз Реинкарнация
Реинкарнация2023 · Альбом · Череп

Похожие артисты

Porto
Артист

Porto

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож