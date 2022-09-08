О нас

Baxtiyor G'oziyev

Baxtiyor G'oziyev

Сингл  ·  2022

Farg'onaga borgan edik

#Поп

1 лайк

Baxtiyor G'oziyev

Артист

Baxtiyor G'oziyev

Релиз Farg'onaga borgan edik

#

Название

Альбом

1

Трек Fargonaga borgan edik

Fargonaga borgan edik

Baxtiyor G'oziyev

Farg'onaga borgan edik

3:38

Информация о правообладателе: RizaNova
Другие альбомы артиста

Релиз Pulim yetmadi
Pulim yetmadi2025 · Сингл · Baxtiyor G'oziyev
Релиз Dadam
Dadam2025 · Сингл · Baxtiyor G'oziyev
Релиз Hudo saqlasin
Hudo saqlasin2025 · Сингл · Shavkat Zulfiqor
Релиз Nomardlar
Nomardlar2025 · Сингл · Baxtiyor G'oziyev
Релиз Jonim bolam
Jonim bolam2025 · Сингл · Baxtiyor G'oziyev
Релиз Onamga tegma
Onamga tegma2025 · Альбом · Baxtiyor G'oziyev
Релиз Sirli dunyo
Sirli dunyo2025 · Сингл · Baxtiyor G'oziyev
Релиз Otajon
Otajon2024 · Сингл · Baxtiyor G'oziyev
Релиз Qizil olma
Qizil olma2024 · Сингл · Baxtiyor G'oziyev
Релиз Do'stlarim
Do'stlarim2024 · Сингл · Baxtiyor G'oziyev
Релиз Yigitning chontagi
Yigitning chontagi2023 · Сингл · Baxtiyor G'oziyev
Релиз Mayam
Mayam2023 · Сингл · Baxtiyor G'oziyev
Релиз Akam
Akam2023 · Сингл · Baxtiyor G'oziyev
Релиз Bahor qaytmaydi
Bahor qaytmaydi2023 · Сингл · Baxtiyor G'oziyev
Релиз Onamga tegma (new version)
Onamga tegma (new version)2023 · Сингл · Baxtiyor G'oziyev
Релиз Xotira
Xotira2023 · Сингл · Baxtiyor G'oziyev
Релиз Jon bergan bolam
Jon bergan bolam2023 · Сингл · Baxtiyor G'oziyev
Релиз Bilmaysan onam
Bilmaysan onam2023 · Сингл · Baxtiyor G'oziyev
Релиз Yuragimga yashirganlarim
Yuragimga yashirganlarim2022 · Сингл · Baxtiyor G'oziyev
Релиз Oshiq yigit
Oshiq yigit2022 · Сингл · Baxtiyor G'oziyev

Похожие альбомы

Релиз Dastingdan yor
Dastingdan yor2025 · Сингл · Izzatbek Holiqov
Релиз Meni sindi deganlar
Meni sindi deganlar2022 · Сингл · Ali Shams
Релиз Erkaklar ermak bo'lmasin
Erkaklar ermak bo'lmasin2025 · Сингл · Jahongir Ibrohimov
Релиз To'yinga to'yona
To'yinga to'yona2025 · Сингл · G'anisher Abdullayev
Релиз Soxta do'stlar
Soxta do'stlar2021 · Сингл · Abduazim
Релиз Yoningdaman
Yoningdaman2020 · Сингл · Shukrullo Olimjonov
Релиз Do'stlar qilsa xiyonat
Do'stlar qilsa xiyonat2022 · Сингл · Siroch Muhammad
Релиз Sog'inib yashaysan
Sog'inib yashaysan2024 · Сингл · Vohid Abdulhakim
Релиз Bir So'rab Kel
Bir So'rab Kel2023 · Сингл · Mirjalol Nematov
Релиз Yor-yor
Yor-yor2023 · Сингл · Humoyun Mirzatillayev
Релиз Bittasini seving faqat bittasini
Bittasini seving faqat bittasini2025 · Сингл · Hasanboy Komilov
Релиз Zolotoy do'stlarim
Zolotoy do'stlarim2018 · Альбом · Oybek Yoqubov

Похожие артисты

Baxtiyor G'oziyev
Артист

Baxtiyor G'oziyev

Abdujalil Qo'qonov
Артист

Abdujalil Qo'qonov

Elyor Meliboyev
Артист

Elyor Meliboyev

Abdulla Qurbonov
Артист

Abdulla Qurbonov

Nodiraxon Subxonova
Артист

Nodiraxon Subxonova

Bekzod Haqqiyev
Артист

Bekzod Haqqiyev

Muhammadziyo Anvarov
Артист

Muhammadziyo Anvarov

Sunnatillo Do'stov
Артист

Sunnatillo Do'stov

Yusuf Eltoyev
Артист

Yusuf Eltoyev

Asrorbek Abduxamidov
Артист

Asrorbek Abduxamidov

Sardor Rasulov
Артист

Sardor Rasulov

Ahror Mahmudov
Артист

Ahror Mahmudov

Otabek Abdualiyev
Артист

Otabek Abdualiyev