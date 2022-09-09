О нас

Sardorbek G'ofurbekov

Sardorbek G'ofurbekov

Сингл  ·  2022

Shapaloq

#Поп
Sardorbek G'ofurbekov

Артист

Sardorbek G'ofurbekov

Релиз Shapaloq

#

Название

Альбом

1

Трек Shapaloq

Shapaloq

Sardorbek G'ofurbekov

Shapaloq

3:29

Информация о правообладателе: RizaNova
Другие альбомы артиста

Релиз Ishonmasman (cover)
Ishonmasman (cover)2024 · Сингл · Sardorbek G'ofurbekov
Релиз Endi ket
Endi ket2024 · Сингл · Sardorbek G'ofurbekov
Релиз Mo'jiza
Mo'jiza2024 · Сингл · Sardorbek G'ofurbekov
Релиз Jon dadam
Jon dadam2024 · Сингл · Sardorbek G'ofurbekov
Релиз Ona siz kasal bo'lmang
Ona siz kasal bo'lmang2023 · Сингл · Sardorbek G'ofurbekov
Релиз Toy bola
Toy bola2023 · Сингл · Sardorbek G'ofurbekov
Релиз Yolg'iz ayol
Yolg'iz ayol2023 · Сингл · Sardorbek G'ofurbekov
Релиз Oyog'ingni quchib yig'lagim keldi
Oyog'ingni quchib yig'lagim keldi2023 · Сингл · Sardorbek G'ofurbekov
Релиз Jigarlarim
Jigarlarim2023 · Сингл · Sardorbek G'ofurbekov
Релиз Tilanchiman
Tilanchiman2022 · Сингл · Sardorbek G'ofurbekov
Релиз Men seni sevaman
Men seni sevaman2022 · Сингл · Sardorbek G'ofurbekov
Релиз Musofirni mardikor demang
Musofirni mardikor demang2022 · Сингл · Sardorbek G'ofurbekov
Релиз Yor-yor
Yor-yor2022 · Сингл · Sardorbek G'ofurbekov
Релиз Lablaringni kuydirsam
Lablaringni kuydirsam2022 · Сингл · Sardorbek G'ofurbekov
Релиз Asal qiz
Asal qiz2022 · Сингл · Sardorbek G'ofurbekov
Релиз Shapaloq
Shapaloq2022 · Сингл · Sardorbek G'ofurbekov

