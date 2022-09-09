Информация о правообладателе: VAUVISION
Сингл · 2022
ВАТИКАН (prod. by hyyddraa)
MOLOJE2025 · Сингл · Salty
Uh Huh!2025 · Сингл · Salty
A LOVE LETTER TO NOBODY2025 · Альбом · Salty
Drunk2025 · Сингл · Salty
Sweet Man2024 · Сингл · Salty
HURTLOVES (prod. by Олмайн)2024 · Сингл · Salty
Клуб2024 · Сингл · Salty
Алиби (prod. by LUVU)2023 · Сингл · Salty
Рокать твои чувства (prod. by uluwa)2023 · Сингл · Salty
Smells Like Paris In Moscow (prod. by LUVU & hyyddraa)2023 · Сингл · Salty
Как ты думала (prod. by hyyddraa)2022 · Сингл · Salty
BENTLY2022 · Сингл · Salty
ВАТИКАН (prod. by hyyddraa)2022 · Сингл · Salty
Rewind (Original mix)2021 · Сингл · Salty
Submarine Skanka (The Remixes)2019 · Альбом · Salty
Reboot2019 · Альбом · Salty
DMT2018 · Сингл · Salty
Blame It on the Moonshine2017 · Альбом · Sweet
Women in 2's (feat. Salty & D-Mook)2014 · Сингл · G Maly
A Million Ways (feat. Sage the Gemini, Smoovie & Salty)2013 · Сингл · Sage The Gemini