Hana Blažíková

Hana Blažíková

,

Collegium Marianum

Сингл  ·  2022

Michna: Czech Marian Music - Lilly Among Thorns

#Классическая

1 лайк

Hana Blažíková

Артист

Hana Blažíková

Релиз Michna: Czech Marian Music - Lilly Among Thorns

#

Название

Альбом

1

Трек Ave maris stella

Ave maris stella

Collegium Marianum

,

Hana Blažíková

Michna: Czech Marian Music - Lilly Among Thorns

4:03

2

Трек Czech Marian Music: Přešťastný den narození blahoslavené Panny

Czech Marian Music: Přešťastný den narození blahoslavené Panny

Collegium Marianum

,

Hana Blažíková

Michna: Czech Marian Music - Lilly Among Thorns

2:29

3

Трек Czech Marian Music: Maria, Boží Matičko

Czech Marian Music: Maria, Boží Matičko

Collegium Marianum

,

Hana Blažíková

Michna: Czech Marian Music - Lilly Among Thorns

2:16

4

Трек Czech Marian Music: Z celého srdce miluji, tebe, Maria, miluji

Czech Marian Music: Z celého srdce miluji, tebe, Maria, miluji

Collegium Marianum

,

Hana Blažíková

Michna: Czech Marian Music - Lilly Among Thorns

3:33

5

Трек Sonata No. 1 in D Minor: No. 1, Praeludium

Sonata No. 1 in D Minor: No. 1, Praeludium

Collegium Marianum

,

Hana Blažíková

Michna: Czech Marian Music - Lilly Among Thorns

2:32

6

Трек Sonata No. 1 in D Minor: No. 2, Aria allegro - Variatio - Adagio - Finale

Sonata No. 1 in D Minor: No. 2, Aria allegro - Variatio - Adagio - Finale

Collegium Marianum

,

Hana Blažíková

Michna: Czech Marian Music - Lilly Among Thorns

3:33

7

Трек Poslyšte a podivte se, jaké jest to veselí!

Poslyšte a podivte se, jaké jest to veselí!

Collegium Marianum

,

Hana Blažíková

Michna: Czech Marian Music - Lilly Among Thorns

2:46

8

Трек Canzone prima

Canzone prima

Collegium Marianum

,

Hana Blažíková

Michna: Czech Marian Music - Lilly Among Thorns

4:00

9

Трек Jak jest Maria seznala, že jest Alžběta počala

Jak jest Maria seznala, že jest Alžběta počala

Collegium Marianum

,

Hana Blažíková

Michna: Czech Marian Music - Lilly Among Thorns

3:45

10

Трек Sonata a due violini é basso continuo

Sonata a due violini é basso continuo

Collegium Marianum

,

Hana Blažíková

Michna: Czech Marian Music - Lilly Among Thorns

7:37

11

Трек Tečte, slzy, vláhu dejte

Tečte, slzy, vláhu dejte

Collegium Marianum

,

Hana Blažíková

Michna: Czech Marian Music - Lilly Among Thorns

4:47

12

Трек Já Maria, Matka Boží, ach jaké, ach tratím zboží!

Já Maria, Matka Boží, ach jaké, ach tratím zboží!

Collegium Marianum

,

Hana Blažíková

Michna: Czech Marian Music - Lilly Among Thorns

2:27

13

Трек Stála Matka litující

Stála Matka litující

Collegium Marianum

,

Hana Blažíková

Michna: Czech Marian Music - Lilly Among Thorns

4:51

14

Трек Sonata No. 4

Sonata No. 4

Collegium Marianum

,

Hana Blažíková

Michna: Czech Marian Music - Lilly Among Thorns

4:48

15

Трек Tak tehdy Matka, nás nebožátka opouští?

Tak tehdy Matka, nás nebožátka opouští?

Collegium Marianum

,

Hana Blažíková

Michna: Czech Marian Music - Lilly Among Thorns

2:41

16

Трек Radůjte se, ó Čechové, mariánští sodálové

Radůjte se, ó Čechové, mariánští sodálové

Collegium Marianum

,

Hana Blažíková

Michna: Czech Marian Music - Lilly Among Thorns

3:57

Информация о правообладателе: SUPRAPHON a.s.
