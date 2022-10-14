О нас

Martinu Quartet

Martinu Quartet

Сингл  ·  2022

Beneš: The Complete String Quartets

#Классическая
Martinu Quartet

Артист

Martinu Quartet

Релиз Beneš: The Complete String Quartets

#

Название

Альбом

1

Трек String Quartet No. 2 in F Major, Op. 30: I. Allegro moderato

String Quartet No. 2 in F Major, Op. 30: I. Allegro moderato

Martinu Quartet

Beneš: The Complete String Quartets

8:59

2

Трек String Quartet No. 2 in F Major, Op. 30: II. Scherzo. Allegro vivo

String Quartet No. 2 in F Major, Op. 30: II. Scherzo. Allegro vivo

Martinu Quartet

Beneš: The Complete String Quartets

6:10

3

Трек String Quartet No. 2 in F Major, Op. 30: III. Poco adagio

String Quartet No. 2 in F Major, Op. 30: III. Poco adagio

Martinu Quartet

Beneš: The Complete String Quartets

5:49

4

Трек String Quartet No. 2 in F Major, Op. 30: IV. Finale. Allegro

String Quartet No. 2 in F Major, Op. 30: IV. Finale. Allegro

Martinu Quartet

Beneš: The Complete String Quartets

5:28

5

Трек String Quartet No. 1 in G Major, Op. 28: I. Allegro moderato

String Quartet No. 1 in G Major, Op. 28: I. Allegro moderato

Martinu Quartet

Beneš: The Complete String Quartets

8:45

6

Трек String Quartet No. 1 in G Major, Op. 28: II. Scherzo. Allegro

String Quartet No. 1 in G Major, Op. 28: II. Scherzo. Allegro

Martinu Quartet

Beneš: The Complete String Quartets

7:20

7

Трек String Quartet No. 1 in G Major, Op. 28: III. Poco adagio

String Quartet No. 1 in G Major, Op. 28: III. Poco adagio

Martinu Quartet

Beneš: The Complete String Quartets

5:26

8

Трек String Quartet No. 1 in G Major, Op. 28: IV. Allegro

String Quartet No. 1 in G Major, Op. 28: IV. Allegro

Martinu Quartet

Beneš: The Complete String Quartets

8:43

Информация о правообладателе: SUPRAPHON a.s.
