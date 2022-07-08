О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

BAS6

BAS6

Сингл  ·  2022

Take It Back

#Брейкбит
BAS6

Артист

BAS6

Релиз Take It Back

#

Название

Альбом

1

Трек Take It Back

Take It Back

BAS6

Take It Back

5:31

Информация о правообладателе: Disko Intelligence
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Let Me Love You
Let Me Love You2023 · Сингл · BAS6
Релиз Falling
Falling2023 · Сингл · BAS6
Релиз Forbidden Zone - EP
Forbidden Zone - EP2023 · Сингл · BAS6
Релиз Time Is Running Out
Time Is Running Out2022 · Сингл · BAS6
Релиз Time Is Running Out
Time Is Running Out2022 · Сингл · BAS6
Релиз Drop Da Bass
Drop Da Bass2022 · Сингл · BAS6
Релиз Dream
Dream2022 · Сингл · BAS6
Релиз Criticize
Criticize2022 · Сингл · BAS6
Релиз Earthquake
Earthquake2022 · Сингл · BAS6
Релиз Take It Back
Take It Back2022 · Сингл · BAS6
Релиз I Licked It so It's Mine
I Licked It so It's Mine2022 · Сингл · BAS6

Похожие альбомы

Релиз The Drum
The Drum2025 · Сингл · Lion
Релиз Let's Rave
Let's Rave2024 · Сингл · Nedisco
Релиз Sazón
Sazón2024 · Сингл · Castion
Релиз Contra La Pared
Contra La Pared2024 · Сингл · Malóne
Релиз Strictly Rhythm
Strictly Rhythm2017 · Сингл · Frost
Релиз Take It Back
Take It Back2017 · Сингл · LionX
Релиз Take It Back
Take It Back2017 · Сингл · LionX
Релиз Back to the Oldshool
Back to the Oldshool2010 · Альбом · Tim Sanchez
Релиз Jabberwocky
Jabberwocky2014 · Сингл · Khriztoph R
Релиз Dance!
Dance!2015 · Альбом · Various Artists
Релиз Techno Legend 2
Techno Legend 22018 · Сингл · Various Artists
Релиз Boutique
Boutique2011 · Сингл · Phunk Investigation
Релиз OH MY GOD
OH MY GOD2020 · Сингл · yuma.

Похожие артисты

BAS6
Артист

BAS6

David Tort
Артист

David Tort

Audio girls
Артист

Audio girls

DJ Mara
Артист

DJ Mara

( (Sounder))
Артист

( (Sounder))

Ero Boy
Артист

Ero Boy

Luca Fregonese
Артист

Luca Fregonese

Versus (USA)
Артист

Versus (USA)

Chris Montanini
Артист

Chris Montanini

Skint Records Ibiza 2013
Артист

Skint Records Ibiza 2013

Daniel Portman & Nora En Pure
Артист

Daniel Portman & Nora En Pure

Gerard Sosa
Артист

Gerard Sosa

Tic & Tac Brothers
Артист

Tic & Tac Brothers