О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Karla Novakovich

Karla Novakovich

Альбом  ·  2022

Brasilian Lounge Jazz

#Джаз
Karla Novakovich

Артист

Karla Novakovich

Релиз Brasilian Lounge Jazz

#

Название

Альбом

1

Трек Rilassati

Rilassati

Karla Novakovich

Brasilian Lounge Jazz

2:11

2

Трек Round Midnight

Round Midnight

Karla Novakovich

Brasilian Lounge Jazz

2:32

3

Трек Jealousy

Jealousy

Karla Novakovich

Brasilian Lounge Jazz

2:22

4

Трек Smoking Cigars

Smoking Cigars

Karla Novakovich

Brasilian Lounge Jazz

2:09

5

Трек His Eyes

His Eyes

Karla Novakovich

Brasilian Lounge Jazz

2:14

6

Трек Capolavoro

Capolavoro

Karla Novakovich

Brasilian Lounge Jazz

2:18

7

Трек It's Dark

It's Dark

Karla Novakovich

Brasilian Lounge Jazz

2:18

8

Трек Stormy

Stormy

Karla Novakovich

Brasilian Lounge Jazz

2:09

9

Трек Italian Tours

Italian Tours

Karla Novakovich

Brasilian Lounge Jazz

2:36

10

Трек Summer Breeze

Summer Breeze

Karla Novakovich

Brasilian Lounge Jazz

2:28

11

Трек Everything She Wants

Everything She Wants

Karla Novakovich

Brasilian Lounge Jazz

2:35

12

Трек Non Lo Sai

Non Lo Sai

Karla Novakovich

Brasilian Lounge Jazz

2:18

13

Трек Allegria

Allegria

Karla Novakovich

Brasilian Lounge Jazz

2:40

Информация о правообладателе: THE BEST CUBAN JAZZ
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Deep Lounge Mood
Deep Lounge Mood2022 · Альбом · Karla Novakovich
Релиз Timeless Lounge Grooves
Timeless Lounge Grooves2022 · Альбом · Karla Novakovich
Релиз Inconvenient Attraction
Inconvenient Attraction2022 · Альбом · Karla Novakovich
Релиз Honey, Let's Move
Honey, Let's Move2022 · Альбом · Karla Novakovich
Релиз Lounge & Jazz
Lounge & Jazz2022 · Альбом · Karla Novakovich
Релиз Brasilian Lounge Jazz
Brasilian Lounge Jazz2022 · Альбом · Karla Novakovich

Похожие артисты

Karla Novakovich
Артист

Karla Novakovich

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож