Sebastiano Giusto

Sebastiano Giusto

Альбом  ·  2022

Io canto italiano, vol. 3

#Поп
Sebastiano Giusto

Артист

Sebastiano Giusto

Релиз Io canto italiano, vol. 3

#

Название

Альбом

1

Трек Mi sono innamorato di te (Cover)

Mi sono innamorato di te (Cover)

Sebastiano Giusto

Io canto italiano, vol. 3

2:46

2

Трек Io che amo solo te (Cover)

Io che amo solo te (Cover)

Sebastiano Giusto

Io canto italiano, vol. 3

4:13

3

Трек Mille lire al mese (Cover)

Mille lire al mese (Cover)

Sebastiano Giusto

Io canto italiano, vol. 3

3:29

4

Трек Ti amerò (Te amaré)

Ti amerò (Te amaré)

Sebastiano Giusto

Io canto italiano, vol. 3

3:21

5

Трек La notte vola (Remix Cover)

La notte vola (Remix Cover)

Sebastiano Giusto

Io canto italiano, vol. 3

3:32

6

Трек L'elefante e la farfalla (Cover)

L'elefante e la farfalla (Cover)

Sebastiano Giusto

Io canto italiano, vol. 3

4:04

7

Трек Un milione di cose da dirti (Cover)

Un milione di cose da dirti (Cover)

Sebastiano Giusto

Io canto italiano, vol. 3

3:35

8

Трек Anche per te (Cover)

Anche per te (Cover)

Sebastiano Giusto

Io canto italiano, vol. 3

4:30

9

Трек I ricordi del cuore (Cover)

I ricordi del cuore (Cover)

Sebastiano Giusto

Io canto italiano, vol. 3

3:47

10

Трек Cavallo bianco (Cover)

Cavallo bianco (Cover)

Sebastiano Giusto

Io canto italiano, vol. 3

4:42

Информация о правообладателе: battitotremendo music
