Del Mar Academy

Del Mar Academy

Альбом  ·  2022

Lo Fi Sound of Love

#Эмбиент
Del Mar Academy

Артист

Del Mar Academy

Релиз Lo Fi Sound of Love

#

Название

Альбом

1

Трек Clouds of Heaven (Sync Movie Mix)

Clouds of Heaven (Sync Movie Mix)

Del Mar Academy

Lo Fi Sound of Love

2:08

2

Трек Cm 74 (Sync Movie Mix)

Cm 74 (Sync Movie Mix)

Del Mar Academy

Lo Fi Sound of Love

1:44

3

Трек Daisies (Sync Movie Mix)

Daisies (Sync Movie Mix)

Del Mar Academy

Lo Fi Sound of Love

2:04

4

Трек Day by Day Looking for You (Sync Movie Mix)

Day by Day Looking for You (Sync Movie Mix)

Del Mar Academy

Lo Fi Sound of Love

1:50

5

Трек Frontseat (Sync Movie Mix)

Frontseat (Sync Movie Mix)

Del Mar Academy

Lo Fi Sound of Love

1:47

6

Трек G Key Major (Sync Movie Mix)

G Key Major (Sync Movie Mix)

Del Mar Academy

Lo Fi Sound of Love

2:06

7

Трек Had Abbandon (Sync Movie Mix)

Had Abbandon (Sync Movie Mix)

Del Mar Academy

Lo Fi Sound of Love

1:47

8

Трек Hoogway My Friend (Sync Movie Mix)

Hoogway My Friend (Sync Movie Mix)

Del Mar Academy

Lo Fi Sound of Love

1:57

9

Трек Lo Fi Sound of Love (Sync Movie Mix)

Lo Fi Sound of Love (Sync Movie Mix)

Del Mar Academy

Lo Fi Sound of Love

1:57

10

Трек Lovely Flow (Sync Movie Mix)

Lovely Flow (Sync Movie Mix)

Del Mar Academy

Lo Fi Sound of Love

2:03

11

Трек Orion Belts (Sync Movie Mix)

Orion Belts (Sync Movie Mix)

Del Mar Academy

Lo Fi Sound of Love

1:50

12

Трек Passing Lights (Sync Movie Mix)

Passing Lights (Sync Movie Mix)

Del Mar Academy

Lo Fi Sound of Love

2:00

13

Трек Rainfall Goodbye (Sync Movie Mix)

Rainfall Goodbye (Sync Movie Mix)

Del Mar Academy

Lo Fi Sound of Love

2:12

14

Трек Recall Cooper (Sync Movie Mix)

Recall Cooper (Sync Movie Mix)

Del Mar Academy

Lo Fi Sound of Love

1:56

15

Трек Secret Forest Loop (Sync Movie Mix)

Secret Forest Loop (Sync Movie Mix)

Del Mar Academy

Lo Fi Sound of Love

1:54

16

Трек Seeing Beauty (Sync Movie Mix)

Seeing Beauty (Sync Movie Mix)

Del Mar Academy

Lo Fi Sound of Love

2:05

17

Трек Sleepless Water (Sync Movie Mix)

Sleepless Water (Sync Movie Mix)

Del Mar Academy

Lo Fi Sound of Love

1:57

18

Трек Talked in a Dream (Sync Movie Mix)

Talked in a Dream (Sync Movie Mix)

Del Mar Academy

Lo Fi Sound of Love

1:56

19

Трек Until Dawn (Sync Movie Mix)

Until Dawn (Sync Movie Mix)

Del Mar Academy

Lo Fi Sound of Love

1:54

20

Трек Volumn (Sync Movie Mix)

Volumn (Sync Movie Mix)

Del Mar Academy

Lo Fi Sound of Love

2:05

Информация о правообладателе: Il Salotto Del Chill
