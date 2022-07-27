О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Pandurang Padekar

Pandurang Padekar

Сингл  ·  2022

Baba Tujhya Bhajnat Jhalo Mi Dang

#Фолк
Pandurang Padekar

Артист

Pandurang Padekar

Релиз Baba Tujhya Bhajnat Jhalo Mi Dang

#

Название

Альбом

1

Трек Baba Tujhya Bhajnat Jhalo Mi Dang

Baba Tujhya Bhajnat Jhalo Mi Dang

Pandurang Padekar

Baba Tujhya Bhajnat Jhalo Mi Dang

5:15

Информация о правообладателе: Fun Marathi Official
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Ashi Karlyachi Ekavira Maay
Ashi Karlyachi Ekavira Maay2024 · Сингл · Pandurang Padekar
Релиз Ka Sodla Sath
Ka Sodla Sath2023 · Сингл · Bhumika Vadu
Релиз Tujha Majha Jamal Joda
Tujha Majha Jamal Joda2023 · Сингл · Pandurang Padekar
Релиз Saincha Mahima
Saincha Mahima2023 · Сингл · Pandurang Padekar
Релиз Karndicha Karand
Karndicha Karand2023 · Сингл · Pandurang Padekar
Релиз Tuch Mere Dil Ki Jaan
Tuch Mere Dil Ki Jaan2023 · Сингл · Omkar Padekar
Релиз Gulabache Fula
Gulabache Fula2022 · Сингл · Pandurang Padekar
Релиз Tujhya Najrecha Tir
Tujhya Najrecha Tir2022 · Сингл · Shalini Medha
Релиз Dhukyan Bharlay Dongar Aaicha
Dhukyan Bharlay Dongar Aaicha2022 · Сингл · Tanvi Patil
Релиз Baba Tujhya Bhajnat Jhalo Mi Dang
Baba Tujhya Bhajnat Jhalo Mi Dang2022 · Сингл · Pandurang Padekar
Релиз Karlyachya Dongari Aai Baisali
Karlyachya Dongari Aai Baisali2021 · Сингл · Pandurang Padekar

Похожие артисты

Pandurang Padekar
Артист

Pandurang Padekar

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож