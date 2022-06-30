О нас

Gaston Barjavel

Gaston Barjavel

Альбом  ·  2022

Studying with Latin Jazz

#Джаз
Gaston Barjavel

Артист

Gaston Barjavel

Релиз Studying with Latin Jazz

#

Название

Альбом

1

Трек My Best Defence

My Best Defence

Gaston Barjavel

Studying with Latin Jazz

2:51

2

Трек Not for Me

Not for Me

Gaston Barjavel

Studying with Latin Jazz

2:40

3

Трек In Your Face

In Your Face

Gaston Barjavel

Studying with Latin Jazz

2:55

4

Трек Stammi Vicino

Stammi Vicino

Gaston Barjavel

Studying with Latin Jazz

2:50

5

Трек White Skies

White Skies

Gaston Barjavel

Studying with Latin Jazz

2:25

6

Трек Le Leggi Del Mondo

Le Leggi Del Mondo

Gaston Barjavel

Studying with Latin Jazz

2:26

7

Трек Magic Control

Magic Control

Gaston Barjavel

Studying with Latin Jazz

2:32

8

Трек Tattica

Tattica

Gaston Barjavel

Studying with Latin Jazz

2:54

9

Трек Have Fun with It

Have Fun with It

Gaston Barjavel

Studying with Latin Jazz

2:41

10

Трек Sweetness

Sweetness

Gaston Barjavel

Studying with Latin Jazz

2:50

11

Трек Different Design

Different Design

Gaston Barjavel

Studying with Latin Jazz

2:49

12

Трек Take on Me

Take on Me

Gaston Barjavel

Studying with Latin Jazz

2:28

13

Трек Believe It

Believe It

Gaston Barjavel

Studying with Latin Jazz

2:29

Информация о правообладателе: THE BEST CUBAN JAZZ
