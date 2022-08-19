О нас

Chet Baker

Chet Baker

Альбом  ·  2022

Embraceable You (Reworked and Remastered)

#Хаус

3 лайка

Chet Baker

Артист

Chet Baker

Релиз Embraceable You (Reworked and Remastered)

#

Название

Альбом

1

Трек Come Rain or Come Shine

Come Rain or Come Shine

Chet Baker

Embraceable You (Reworked and Remastered)

2:07

2

Трек You Don't Know What Love Is

You Don't Know What Love Is

Chet Baker

Embraceable You (Reworked and Remastered)

4:49

3

Трек Embraceable You

Embraceable You

Chet Baker

Embraceable You (Reworked and Remastered)

2:06

4

Трек Like Someone in Love

Like Someone in Love

Chet Baker

Embraceable You (Reworked and Remastered)

2:24

5

Трек My Buddy

My Buddy

Chet Baker

Embraceable You (Reworked and Remastered)

3:18

6

Трек The Way You Look Tonight

The Way You Look Tonight

Chet Baker

Embraceable You (Reworked and Remastered)

3:10

7

Трек I Get Along Without You Very Well

I Get Along Without You Very Well

Chet Baker

Embraceable You (Reworked and Remastered)

2:56

8

Трек That Old Feeling

That Old Feeling

Chet Baker

Embraceable You (Reworked and Remastered)

3:02

9

Трек I Wish I Knew

I Wish I Knew

Chet Baker

Embraceable You (Reworked and Remastered)

3:56

10

Трек It's Always You

It's Always You

Chet Baker

Embraceable You (Reworked and Remastered)

3:36

11

Трек I Fall in Love Too Easily

I Fall in Love Too Easily

Chet Baker

Embraceable You (Reworked and Remastered)

3:19

Информация о правообладателе: Night Time Records
