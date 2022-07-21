О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Информация о правообладателе: Deep Compact Records
Волна по релизу

Другие альбомы исполнителя

Релиз Fckin Holy Maybe
Fckin Holy Maybe2025 · Сингл · Sven Wegner
Релиз Dance Darleen
Dance Darleen2025 · Сингл · Sven Wegner
Релиз Late Night Drinks
Late Night Drinks2024 · Сингл · Sven Wegner
Релиз Echoes
Echoes2024 · Сингл · Sven Wegner
Релиз When Vibe Comes In
When Vibe Comes In2024 · Сингл · Sven Wegner
Релиз Gimme That Target
Gimme That Target2023 · Сингл · Sven Wegner
Релиз Lucky Life EP
Lucky Life EP2023 · Сингл · Sven Wegner
Релиз Thats What We Do
Thats What We Do2023 · Сингл · Sven Wegner
Релиз Can't Take My Soul
Can't Take My Soul2023 · Сингл · Sven Wegner
Релиз Break Tube EP
Break Tube EP2023 · Сингл · Sven Wegner
Релиз Mr. Nice Guy
Mr. Nice Guy2022 · Сингл · Sven Wegner
Релиз My Jazzy Head EP
My Jazzy Head EP2022 · Сингл · Sven Wegner
Релиз Belly Bells
Belly Bells2022 · Сингл · Sven Wegner
Релиз Hold Me
Hold Me2022 · Сингл · Sven Wegner

Sven Wegner
Артист

Sven Wegner

