Информация о правообладателе: David Rausseo
Сингл · 2022
Calor y Ron
Другие альбомы исполнителя
El Descargue2025 · Сингл · David Rausseo
Quédate (Acústico Sabana Grande)2025 · Сингл · David Rausseo
No Te Enamores de Mí2025 · Сингл · David Rausseo
Si los Años Se Me Van2025 · Сингл · David Rausseo
Una Lacra Triste2024 · Сингл · David Rausseo
Te Caiste Con los Kilos2024 · Сингл · David Rausseo
La Presión2023 · Сингл · David Rausseo
CRÓNICAS2022 · Альбом · David Rausseo
¿Qué Hubo?2022 · Сингл · Tomas Castillo
Calor y Ron2022 · Сингл · David Rausseo