Информация о правообладателе: DISCOS DEL BRAVO
Волна по релизу

Другие альбомы исполнителя

Релиз 8 Éxitos
8 Éxitos2024 · Альбом · Pedro Yerena
Релиз 15 Mejores Éxitos
15 Mejores Éxitos2021 · Альбом · Chuy Rodríguez
Релиз 20 Boleros de Oro: Grandes Éxitos de la Música Norteña
20 Boleros de Oro: Grandes Éxitos de la Música Norteña2019 · Альбом · Pedro Yerena
Релиз Indita Mía
Indita Mía2018 · Альбом · Pedro Yerena
Релиз Puros Exitos
Puros Exitos2018 · Альбом · Pedro Yerena
Релиз Grabaciones Originales Vol. 2
Grabaciones Originales Vol. 22018 · Альбом · Pedro Yerena
Релиз Grabaciones Originales Vol.1
Grabaciones Originales Vol.12018 · Альбом · Pedro Yerena
Релиз 10 Exitos
10 Exitos2018 · Альбом · Pedro Yerena
Релиз Nací para ti
Nací para ti2016 · Альбом · Pedro Yerena
Релиз Que Nos Entierren Juntos
Que Nos Entierren Juntos2015 · Альбом · Pedro Yerena
Релиз 15 Éxitos Originales
15 Éxitos Originales2015 · Альбом · Pedro Yerena
Релиз 15 Éxitos
15 Éxitos2015 · Альбом · Pedro Yerena
Релиз Con la Luz Apagada
Con la Luz Apagada2015 · Альбом · Pedro Yerena
Релиз Pedro Yerena y Juan Montoya
Pedro Yerena y Juan Montoya2014 · Альбом · Juan Montoya

Pedro Yerena
Артист

Pedro Yerena

