О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

LXG Rude

LXG Rude

Сингл  ·  2022

Bad Days

Контент 18+

#Хип-хоп
LXG Rude

Артист

LXG Rude

Релиз Bad Days

#

Название

Альбом

1

Трек Bad Days

Bad Days

LXG Rude

Bad Days

2:48

Информация о правообладателе: LXG
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Cry
Cry2025 · Сингл · LXG Rude
Релиз The Uninvited
The Uninvited2025 · Альбом · LXG Rude
Релиз G.E.D.I
G.E.D.I2024 · Сингл · LXG Rude
Релиз Matters
Matters2023 · Сингл · LXG Rude
Релиз Ghost of You
Ghost of You2023 · Сингл · LXG Rude
Релиз Let It Go
Let It Go2023 · Сингл · LXG Rude
Релиз Scars
Scars2023 · Сингл · LXG Rude
Релиз Don't Know Me
Don't Know Me2023 · Сингл · LXG Rude
Релиз Cold World
Cold World2023 · Сингл · LXG Rude
Релиз Butterfly
Butterfly2022 · Сингл · LXG Rude
Релиз On Time
On Time2022 · Сингл · LXG Rude
Релиз Lucky
Lucky2022 · Сингл · LXG Rude
Релиз Cuff 'em
Cuff 'em2022 · Сингл · LXG Rude
Релиз Coach K
Coach K2022 · Сингл · LXG Rude

Похожие артисты

LXG Rude
Артист

LXG Rude

Southside
Артист

Southside

Baby Sam
Артист

Baby Sam

Twan G.
Артист

Twan G.

DJ E-Money
Артист

DJ E-Money

J Melo Wet
Артист

J Melo Wet

Bite Da Don
Артист

Bite Da Don

Mista Cain
Артист

Mista Cain

Yung 187
Артист

Yung 187

HBTheMufuckinDon
Артист

HBTheMufuckinDon

Lil Eli
Артист

Lil Eli

D Flowers
Артист

D Flowers

Taylor Weeze
Артист

Taylor Weeze