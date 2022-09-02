О нас

IVAN IDAN

IVAN IDAN

Альбом  ·  2022

Музыка для путешествий

#Электроника

3 лайка

IVAN IDAN

Артист

IVAN IDAN

Релиз Музыка для путешествий

#

Название

Альбом

1

Трек Лечу в отпуск

Лечу в отпуск

IVAN IDAN

Музыка для путешествий

6:44

2

Трек Турция

Турция

IVAN IDAN

Музыка для путешествий

7:39

3

Трек Музыка в самолет

Музыка в самолет

IVAN IDAN

Музыка для путешествий

6:31

4

Трек Едем на море

Едем на море

IVAN IDAN

Музыка для путешествий

6:44

5

Трек Пляж

Пляж

IVAN IDAN

Музыка для путешествий

6:59

6

Трек Едем в отпуск

Едем в отпуск

IVAN IDAN

Музыка для путешествий

7:39

7

Трек Экскурсия

Экскурсия

IVAN IDAN

Музыка для путешествий

7:17

8

Трек Турист

Турист

IVAN IDAN

Музыка для путешествий

8:00

9

Трек Загар

Загар

IVAN IDAN

Музыка для путешествий

7:47

10

Трек Путевка

Путевка

IVAN IDAN

Музыка для путешествий

8:01

Информация о правообладателе: IVAN IDAN
Волна по релизу
