Информация о правообладателе: Anderson Oliveira
Сингл · 2022
De Pai pra Filho
#
Название
Альбом
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие альбомы исполнителя
Aparecida2025 · Сингл · Ederson Iarochevski
De Pai pra Filho2022 · Сингл · Carlos Magrão
Herança Nativa2018 · Альбом · Oswaldir
Gaúcho Amigo2018 · Альбом · Oswaldir
Oswaldir & Carlos Magrão2017 · Альбом · Oswaldir
Ao Vivo - 25 Anos2013 · Альбом · Oswaldir
O Melhor de Oswaldir & Carlos Magrão2008 · Альбом · Oswaldir
Pampa na Garupa2005 · Альбом · Oswaldir
Os 16 Grandes Sucessos de Oswaldir e Carlos Magrão - Série +2003 · Альбом · Oswaldir
Oswaldir & Carlos Magrão1996 · Альбом · Oswaldir
Versos, Guitarra e Caminho1993 · Альбом · Oswaldir