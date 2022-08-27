О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Dima FLEX

Dima FLEX

Сингл  ·  2022

Хочу просто малость

#Рэп#Русский рэп
Dima FLEX

Артист

Dima FLEX

Релиз Хочу просто малость

#

Название

Альбом

1

Трек Хочу просто малость

Хочу просто малость

Dima FLEX

Хочу просто малость

3:12

Информация о правообладателе: Dima FLEX
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Полковник
Полковник2022 · Сингл · Dima FLEX
Релиз Моя муза
Моя муза2022 · Сингл · Dima FLEX
Релиз Тратим
Тратим2022 · Сингл · Dima FLEX
Релиз Mud Town
Mud Town2022 · Сингл · Dima FLEX
Релиз Плыви со мной
Плыви со мной2022 · Сингл · Dima FLEX
Релиз Смузи
Смузи2022 · Сингл · Dima FLEX
Релиз Старенькая Лада
Старенькая Лада2022 · Сингл · Dima FLEX
Релиз Хочу просто малость
Хочу просто малость2022 · Сингл · Dima FLEX
Релиз Голливуд
Голливуд2022 · Сингл · Dima FLEX
Релиз Копы
Копы2021 · Сингл · Dima FLEX
Релиз Буфера
Буфера2021 · Сингл · Dima FLEX
Релиз Вверх вниз
Вверх вниз2021 · Сингл · Dima FLEX
Релиз Авто-ВАЗ
Авто-ВАЗ2017 · Сингл · Dima FLEX

Похожие артисты

Dima FLEX
Артист

Dima FLEX

Nelly
Артист

Nelly

Olivia
Артист

Olivia

P. Diddy
Артист

P. Diddy

Talent
Артист

Talent

Syko
Артист

Syko

Aziim Bafflo
Артист

Aziim Bafflo

R. Kelly
Артист

R. Kelly

Sisqó
Артист

Sisqó

Eve
Артист

Eve

Kiddo Ai
Артист

Kiddo Ai

too $hort
Артист

too $hort

Taf
Артист

Taf