Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Rist 03

Rist 03

Сингл  ·  2022

Bbybandida<3

Контент 18+

#Рэп, ритм-н-блюз
Rist 03

Артист

Rist 03

Релиз Bbybandida<3

#

Название

Альбом

1

Трек Bbybandida<3

Bbybandida<3

Rist 03

Bbybandida<3

3:48

Информация о правообладателе: Rist 03
