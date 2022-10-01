О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

John Plate

John Plate

Сингл  ·  2022

Futurist

#Электроника
John Plate

Артист

John Plate

Релиз Futurist

#

Название

Альбом

1

Трек Futurist

Futurist

John Plate

Futurist

3:35

Информация о правообладателе: Studio Records Plate
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Крыши домов
Крыши домов2025 · Альбом · John Plate
Релиз Искра
Искра2025 · Альбом · John Plate
Релиз Чайка
Чайка2025 · Сингл · John Plate
Релиз Трансформация
Трансформация2025 · Сингл · John Plate
Релиз Liquid Foundation
Liquid Foundation2024 · Альбом · John Plate
Релиз Renaissance
Renaissance2024 · Альбом · John Plate
Релиз Hey Hey Hey
Hey Hey Hey2023 · Сингл · John Plate
Релиз Plastic Jesus (Original Dubplate)
Plastic Jesus (Original Dubplate)2022 · Сингл · John Plate
Релиз Futurist
Futurist2022 · Сингл · John Plate
Релиз Bohemian Rave
Bohemian Rave2022 · Сингл · John Plate
Релиз Time Shadows
Time Shadows2011 · Сингл · John Plate
Релиз Rub Rub Rub
Rub Rub Rub2011 · Сингл · John Plate

Похожие артисты

John Plate
Артист

John Plate

Donny
Артист

Donny

MJ Free
Артист

MJ Free

Sal'sarf''yakanan
Артист

Sal'sarf''yakanan

Midnight Tyrannosaurus
Артист

Midnight Tyrannosaurus

Not My God
Артист

Not My God

defrag
Артист

defrag

Latvijas televīzijas un radio estrādes orķestris
Артист

Latvijas televīzijas un radio estrādes orķestris

Broken Note
Артист

Broken Note

Mobthrow
Артист

Mobthrow

Turetskiy
Артист

Turetskiy

Hell Negative
Артист

Hell Negative

Omega Point
Артист

Omega Point