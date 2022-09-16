О нас

The Brazen Youth

The Brazen Youth

Альбом  ·  2022

Eagle, Idaho

#Инди
The Brazen Youth

Артист

The Brazen Youth

Релиз Eagle, Idaho

#

Название

Альбом

1

Трек Spirit Finds Yours

Spirit Finds Yours

The Brazen Youth

Eagle, Idaho

3:21

2

Трек If These Wild Winds Are Yours (Feat. Alix Page)

If These Wild Winds Are Yours (Feat. Alix Page)

The Brazen Youth

,

Alix Page

Eagle, Idaho

3:32

3

Трек So Afraid

So Afraid

The Brazen Youth

Eagle, Idaho

3:04

4

Трек Changing

Changing

The Brazen Youth

Eagle, Idaho

3:42

5

Трек Open Outside

Open Outside

The Brazen Youth

Eagle, Idaho

2:56

6

Трек c0w

c0w

The Brazen Youth

Eagle, Idaho

5:13

7

Трек 1TL2DU4 (Feat. girlpuppy)

1TL2DU4 (Feat. girlpuppy)

The Brazen Youth

,

girlpuppy

Eagle, Idaho

2:40

8

Трек Saving

Saving

The Brazen Youth

Eagle, Idaho

5:51

9

Трек Who told you that you were naked?

Who told you that you were naked?

The Brazen Youth

Eagle, Idaho

1:08

10

Трек Linger There

Linger There

The Brazen Youth

Eagle, Idaho

3:41

11

Трек I Love It All

I Love It All

The Brazen Youth

Eagle, Idaho

3:39

12

Трек Cloud Parade

Cloud Parade

The Brazen Youth

Eagle, Idaho

3:50

13

Трек Hometown

Hometown

The Brazen Youth

Eagle, Idaho

2:53

14

Трек You Started Loving

You Started Loving

The Brazen Youth

Eagle, Idaho

4:36

Информация о правообладателе: The Brazen Youth
