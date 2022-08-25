Информация о правообладателе: João Suplicy
Сингл · 2022
Preciso Me Encontrar / Uma Dose, um Café
Picinguaba2024 · Сингл · Joao Suplicy
Bette Davis Punk Rocker2024 · Сингл · Brothers of Brazil
Brothers Again2023 · Альбом · Supla
Se Segura Malandro2023 · Сингл · Clube do Balanço
João Suplicy no Estúdio Showlivre, Vol. 2 (Ao Vivo)2023 · Альбом · Joao Suplicy
Como Eu Mereço2022 · Сингл · Supla
Samblues2022 · Альбом · Joao Suplicy
Quando a Bahia Se Mudou pra Lá2022 · Сингл · Joao Suplicy
Juízo Final2022 · Сингл · Joao Suplicy
Writing a Song2022 · Сингл · Joao Suplicy
Preciso Me Encontrar / Uma Dose, um Café2022 · Сингл · Joao Suplicy
Samblues, Vol. II2022 · Сингл · Joao Suplicy
Ansiedade2021 · Альбом · Joao Suplicy
Filhos da Quarentena2020 · Сингл · Joao Suplicy