Информация о правообладателе: Grannada Music
Волна по релизу

Релиз Tá Pronto
Tá Pronto2022 · Сингл · Thaynara Alves
Релиз Vidente
Vidente2022 · Сингл · Thaynara Alves
Релиз Um Anjo Veio Me Falar / Olha o Que o Amor Me Faz / Salva-Me
Um Anjo Veio Me Falar / Olha o Que o Amor Me Faz / Salva-Me2022 · Сингл · Thaynara Alves
Релиз Você de Volta / Você Não Sabe o Que É o Amor
Você de Volta / Você Não Sabe o Que É o Amor2022 · Сингл · Thaynara Alves
Релиз Piloto Automático
Piloto Automático2022 · Сингл · Thaynara Alves
Релиз Aquela Amiga
Aquela Amiga2022 · Сингл · Bruna Reis
Релиз Aprendi
Aprendi2022 · Сингл · Thaynara Alves
Релиз Coração Que Te Bloqueou
Coração Que Te Bloqueou2022 · Сингл · Thaynara Alves

Thaynara Alves
Артист

Thaynara Alves

