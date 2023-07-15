О нас

Информация о правообладателе: andre L. R. mendes
Другие альбомы исполнителя

Релиз O Tribunal
O Tribunal2025 · Сингл · Andre L. R. Mendes
Релиз Seu Fã
Seu Fã2025 · Сингл · Andre L. R. Mendes
Релиз Medo de Avião III
Medo de Avião III2025 · Сингл · Andre L. R. Mendes
Релиз Todos os Olhos do Mundo
Todos os Olhos do Mundo2025 · Сингл · Andre L. R. Mendes
Релиз It´s Only Artesanato (But I Like It)
It´s Only Artesanato (But I Like It)2024 · Альбом · Andre L. R. Mendes
Релиз Cabeça de Cinema
Cabeça de Cinema2024 · Альбом · Andre L. R. Mendes
Релиз A Vida É de Luiza
A Vida É de Luiza2024 · Сингл · Andre L. R. Mendes
Релиз Agorinha
Agorinha2024 · Сингл · Andre L. R. Mendes
Релиз Trago-Poesia
Trago-Poesia2024 · Сингл · Andre L. R. Mendes
Релиз Conversa Comigo Mesmo
Conversa Comigo Mesmo2024 · Сингл · Andre L. R. Mendes
Релиз Oração ao Sol
Oração ao Sol2024 · Сингл · Andre L. R. Mendes
Релиз Da Barra ao Bonfim
Da Barra ao Bonfim2024 · Сингл · Andre L. R. Mendes
Релиз Cabeça de Cinema
Cabeça de Cinema2023 · Сингл · Andre L. R. Mendes
Релиз Ok Hippie
Ok Hippie2023 · Сингл · Andre L. R. Mendes

Andre L. R. Mendes
Артист

Andre L. R. Mendes

