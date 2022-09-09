О нас

Информация о правообладателе: Dj Audas
Волна по релизу
Другие альбомы исполнителя

Релиз Ouroboros
Ouroboros2025 · Сингл · El Sicario
Релиз La Liga de las Sombras
La Liga de las Sombras2025 · Сингл · El Sicario
Релиз Justicia Violenta
Justicia Violenta2023 · Альбом · DJAUDAS
Релиз Conmigo o Contra Mi
Conmigo o Contra Mi2023 · Сингл · DJAUDAS
Релиз El Vampiro Vs el Dragon
El Vampiro Vs el Dragon2022 · Сингл · DJAUDAS
Релиз Orostrumental
Orostrumental2022 · Альбом · DJAUDAS
Релиз 100 MAD Presents: Oros Tape, Vol. 1
100 MAD Presents: Oros Tape, Vol. 12022 · Альбом · DJAUDAS
Релиз Shatterproof
Shatterproof2022 · Сингл · Dope D.O.D.

DJAUDAS
Артист

DJAUDAS

Slaine
Артист

Slaine

Masta Killa
Артист

Masta Killa

Ill Bill
Артист

Ill Bill

La Coka Nostra
Артист

La Coka Nostra

Swollen Members
Артист

Swollen Members

Scarface
Артист

Scarface

Trenyce
Артист

Trenyce

Streetlife
Артист

Streetlife

Kool G Rap
Артист

Kool G Rap

Dr Dre
Артист

Dr Dre

Kuniva
Артист

Kuniva

Army of the Pharaohs
Артист

Army of the Pharaohs