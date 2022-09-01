О нас

Narendra Yadav

,

Rekha Yadav

Сингл  ·  2022

Mor Maina Majur

#Со всего мира
Релиз Mor Maina Majur

Mor Maina Majur

Mor Maina Majur

4:20

Информация о правообладателе: DVR Films Production
Волна по релизу

Другие альбомы исполнителя

Релиз Madam Fortuner Wali
Madam Fortuner Wali2025 · Сингл · Narendra Yadav
Релиз Bhadra Ma Chale Aabe Mayaru
Bhadra Ma Chale Aabe Mayaru2023 · Сингл · Deepa Yadav
Релиз Mor Bhaiya Ke Sari
Mor Bhaiya Ke Sari2023 · Сингл · Deepa Yadav
Релиз Maiya Ke Bagiya
Maiya Ke Bagiya2023 · Сингл · Narendra Yadav
Релиз Mola Chume La Dena O
Mola Chume La Dena O2023 · Сингл · Deepa Yadav
Релиз Chal Udhariya Bhagi O
Chal Udhariya Bhagi O2023 · Сингл · Deepa Yadav
Релиз Chal Udhariya Bhagi Wo
Chal Udhariya Bhagi Wo2023 · Сингл · Narendra Yadav
Релиз Mor Maina Majur
Mor Maina Majur2022 · Сингл · Narendra Yadav
Релиз Belgahna Ke Tesan
Belgahna Ke Tesan2022 · Сингл · Rekha Yadav
Релиз Ka Mohni Dare
Ka Mohni Dare2022 · Сингл · Rekha Yadav
Релиз Chhotaki Chhot Badi Ba
Chhotaki Chhot Badi Ba2021 · Альбом · Narendra Yadav
Релиз Gali Gali Ma Charcha
Gali Gali Ma Charcha2021 · Альбом · Narendra Yadav
Релиз Dhokha Hoge Mola
Dhokha Hoge Mola2019 · Альбом · Narendra Yadav
Релиз Jhan Mar Na Aabha
Jhan Mar Na Aabha2019 · Альбом · Narendra Yadav

