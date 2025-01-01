Информация о правообладателе: JB Production
Billie Holiday
,
Ella Fitzgerald
,
Miles Davis
и
ещё 2
Альбом · 1941
Jazz Story 1930 / 1940
1 лайк
#
Название
Альбом
1
Jazz Story 1930 / 1940 (Put 'Em In A Box Tie 'Em With a Ribbon/Blue Bird/Doug The Jitterbug/Georgia On My Mind/Bouncing With Bud/Love That Boy/Groovin' High/Nature Boy/Taking A Chace On Love/ Love Somebody/Sweet Lorraine/Them There Eyes)
1:12:32
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие альбомы исполнителя
Can't Help Lovin' Dat Man2025 · Альбом · Billie Holiday
On The Sentimental Side2025 · Альбом · Billie Holiday
Romance In The Dark2025 · Альбом · Billie Holiday
Falling In Love Again2025 · Альбом · Billie Holiday
These Foolish Things2025 · Альбом · Billie Holiday
Lady Sing the Blues2025 · Альбом · Billie Holiday
Body and Soul2025 · Альбом · Billie Holiday
The Greatest Hits2025 · Альбом · Billie Holiday
Mr. Gershwin2024 · Сингл · George Gershwin
Billie Holiday - Black'N'Blues2024 · Альбом · Billie Holiday
Body and Soul2023 · Альбом · Billie Holiday
There's No Business Like Show Business with Billie Holiday2023 · Сингл · Billie Holiday
There's No Business Like Show Business with Ella Fitzgerald & Billie Holiday, Vol. 12023 · Сингл · Ella Fitzgerald
There's No Business Like Show Business with Ella Fitzgerald & Billie Holiday, Vol. 22023 · Альбом · Ella Fitzgerald