Tommy Sands

Tommy Sands

Альбом  ·  1957

Steady Date with Tommy Sands

#Рок

1 лайк

Tommy Sands

Артист

Tommy Sands

Релиз Steady Date with Tommy Sands

#

Название

Альбом

1

Трек Goin' Steady

Goin' Steady

Tommy Sands

Steady Date with Tommy Sands

2:33

2

Трек I Don't Know Why

I Don't Know Why

Tommy Sands

Steady Date with Tommy Sands

2:43

3

Трек Too Young

Too Young

Tommy Sands

Steady Date with Tommy Sands

2:12

4

Трек Teach Me Tonight

Teach Me Tonight

Tommy Sands

Steady Date with Tommy Sands

2:55

5

Трек Graduation Day

Graduation Day

Tommy Sands

Steady Date with Tommy Sands

2:38

6

Трек "A" - You're Adorable

"A" - You're Adorable

Tommy Sands

Steady Date with Tommy Sands

2:01

7

Трек Gonna Get a Girl

Gonna Get a Girl

Tommy Sands

Steady Date with Tommy Sands

1:59

8

Трек Too Young to Go Steady

Too Young to Go Steady

Tommy Sands

Steady Date with Tommy Sands

2:13

9

Трек Ring My Phone

Ring My Phone

Tommy Sands

Steady Date with Tommy Sands

1:59

10

Трек I Don't Care Who Knows It

I Don't Care Who Knows It

Tommy Sands

Steady Date with Tommy Sands

2:04

11

Трек Somewhere Along the Way

Somewhere Along the Way

Tommy Sands

Steady Date with Tommy Sands

2:27

12

Трек Walkin' My Baby Back Home

Walkin' My Baby Back Home

Tommy Sands

Steady Date with Tommy Sands

2:11

Информация о правообладателе: Foggy Milan Records
