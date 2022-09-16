О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Kid Tris

Kid Tris

Альбом  ·  2022

Park Royal

#Разное
Kid Tris

Артист

Kid Tris

Релиз Park Royal

#

Название

Альбом

1

Трек Båłłïïsā

Båłłïïsā

Kid Tris

Park Royal

2:11

2

Трек Shiesty

Shiesty

Kid Tris

Park Royal

2:59

3

Трек Pray for the Kid

Pray for the Kid

Kid Tris

Park Royal

2:53

Информация о правообладателе: Kid Tris
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Is It True, You Still Love Me?
Is It True, You Still Love Me?2025 · Сингл · Kid Tris
Релиз Today, I Brave
Today, I Brave2023 · Альбом · Kid Tris
Релиз Kentah
Kentah2023 · Сингл · Kid Tris
Релиз Talk of the Town
Talk of the Town2023 · Сингл · Kid Tris
Релиз Another Love Song
Another Love Song2023 · Сингл · Kid Tris
Релиз Another City
Another City2023 · Сингл · Kid Tris
Релиз Young Boss
Young Boss2023 · Сингл · Kid Tris
Релиз Lose Control
Lose Control2023 · Сингл · Kid Tris
Релиз Sorry Mama
Sorry Mama2023 · Сингл · Kid Tris
Релиз Tha Block Is Hot
Tha Block Is Hot2022 · Сингл · Kid Tris
Релиз Lord, Remember Me
Lord, Remember Me2022 · Сингл · Kid Tris
Релиз Park Royal
Park Royal2022 · Альбом · Kid Tris
Релиз Call on God
Call on God2022 · Сингл · Kid Tris
Релиз Pray for the Kid
Pray for the Kid2022 · Альбом · Kid Tris

Похожие артисты

Kid Tris
Артист

Kid Tris

Makzum AFT.
Артист

Makzum AFT.

Артуро Сафин
Артист

Артуро Сафин

ENDLESSX
Артист

ENDLESSX

Whipside
Артист

Whipside

Hg
Артист

Hg

Neal
Артист

Neal

France
Артист

France

dyzzy.earth
Артист

dyzzy.earth

Ye Ali
Артист

Ye Ali

Backuwap
Артист

Backuwap

Kurama
Артист

Kurama

MOON LORD
Артист

MOON LORD