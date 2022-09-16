Сингл · 2022
Mussorgsky Pictures at an Exhibition
1
Mussorgsky Pictures at an Exhibition
1:42
2
Mussorgsky Pictures at an Exhibition
2:41
3
Pictures at an Exhibition: III. Promenade II - Moderato commodo assai e con delicatezza
Mussorgsky Pictures at an Exhibition
0:58
4
Mussorgsky Pictures at an Exhibition
3:24
5
Pictures at an Exhibition: V. Promenade III - Moderato non tanto, pesamente
Mussorgsky Pictures at an Exhibition
0:33
6
Pictures at an Exhibition: VI. Tuileries (Dispute d'enfants après jeux)
Mussorgsky Pictures at an Exhibition
1:03
7
Mussorgsky Pictures at an Exhibition
2:14
8
Mussorgsky Pictures at an Exhibition
0:43
9
Pictures at an Exhibition: IX. Ballet of the Unhatched Chicks
Mussorgsky Pictures at an Exhibition
1:17
10
Pictures at an Exhibition: X. "Samuel" Goldenberg und "Schmuÿle"
Mussorgsky Pictures at an Exhibition
2:12
11
Pictures at an Exhibition: XI. Limoges, le marché (La grande nouvelle)
Mussorgsky Pictures at an Exhibition
1:14
12
Pictures at an Exhibition: XII. Catacombæ (Sepulcrum romanum)
Mussorgsky Pictures at an Exhibition
1:49
13
Pictures at an Exhibition: XIII. Cum mortuis in lingua mortua
Mussorgsky Pictures at an Exhibition
1:40
14
Pictures at an Exhibition: XIV. The Hut on Fowl's Legs (Baba-Yagá)
Mussorgsky Pictures at an Exhibition
3:29
