Serge Koussevitzky

Serge Koussevitzky

,

Boston Symphony Orchestra

Сингл  ·  2022

Mussorgsky Pictures at an Exhibition

#Классическая

1 лайк

Serge Koussevitzky

Артист

Serge Koussevitzky

Релиз Mussorgsky Pictures at an Exhibition

#

Название

Альбом

1

Трек Pictures at an Exhibition: I. Promenade I

Pictures at an Exhibition: I. Promenade I

Boston Symphony Orchestra

,

Serge Koussevitzky

Mussorgsky Pictures at an Exhibition

1:42

2

Трек Pictures at an Exhibition: II. Gnomus

Pictures at an Exhibition: II. Gnomus

Boston Symphony Orchestra

,

Serge Koussevitzky

Mussorgsky Pictures at an Exhibition

2:41

3

Трек Pictures at an Exhibition: III. Promenade II - Moderato commodo assai e con delicatezza

Pictures at an Exhibition: III. Promenade II - Moderato commodo assai e con delicatezza

Boston Symphony Orchestra

,

Serge Koussevitzky

Mussorgsky Pictures at an Exhibition

0:58

4

Трек Pictures at an Exhibition: IV. The Old Castle

Pictures at an Exhibition: IV. The Old Castle

Boston Symphony Orchestra

,

Serge Koussevitzky

Mussorgsky Pictures at an Exhibition

3:24

5

Трек Pictures at an Exhibition: V. Promenade III - Moderato non tanto, pesamente

Pictures at an Exhibition: V. Promenade III - Moderato non tanto, pesamente

Boston Symphony Orchestra

,

Serge Koussevitzky

Mussorgsky Pictures at an Exhibition

0:33

6

Трек Pictures at an Exhibition: VI. Tuileries (Dispute d'enfants après jeux)

Pictures at an Exhibition: VI. Tuileries (Dispute d'enfants après jeux)

Boston Symphony Orchestra

,

Serge Koussevitzky

Mussorgsky Pictures at an Exhibition

1:03

7

Трек Pictures at an Exhibition: VII. Bydło

Pictures at an Exhibition: VII. Bydło

Boston Symphony Orchestra

,

Serge Koussevitzky

Mussorgsky Pictures at an Exhibition

2:14

8

Трек Pictures at an Exhibition: VIII. Promenade IV - Tranquillo

Pictures at an Exhibition: VIII. Promenade IV - Tranquillo

Boston Symphony Orchestra

,

Serge Koussevitzky

Mussorgsky Pictures at an Exhibition

0:43

9

Трек Pictures at an Exhibition: IX. Ballet of the Unhatched Chicks

Pictures at an Exhibition: IX. Ballet of the Unhatched Chicks

Boston Symphony Orchestra

,

Serge Koussevitzky

Mussorgsky Pictures at an Exhibition

1:17

10

Трек Pictures at an Exhibition: X. "Samuel" Goldenberg und "Schmuÿle"

Pictures at an Exhibition: X. "Samuel" Goldenberg und "Schmuÿle"

Boston Symphony Orchestra

,

Serge Koussevitzky

Mussorgsky Pictures at an Exhibition

2:12

11

Трек Pictures at an Exhibition: XI. Limoges, le marché (La grande nouvelle)

Pictures at an Exhibition: XI. Limoges, le marché (La grande nouvelle)

Boston Symphony Orchestra

,

Serge Koussevitzky

Mussorgsky Pictures at an Exhibition

1:14

12

Трек Pictures at an Exhibition: XII. Catacombæ (Sepulcrum romanum)

Pictures at an Exhibition: XII. Catacombæ (Sepulcrum romanum)

Boston Symphony Orchestra

,

Serge Koussevitzky

Mussorgsky Pictures at an Exhibition

1:49

13

Трек Pictures at an Exhibition: XIII. Cum mortuis in lingua mortua

Pictures at an Exhibition: XIII. Cum mortuis in lingua mortua

Boston Symphony Orchestra

,

Serge Koussevitzky

Mussorgsky Pictures at an Exhibition

1:40

14

Трек Pictures at an Exhibition: XIV. The Hut on Fowl's Legs (Baba-Yagá)

Pictures at an Exhibition: XIV. The Hut on Fowl's Legs (Baba-Yagá)

Boston Symphony Orchestra

,

Serge Koussevitzky

Mussorgsky Pictures at an Exhibition

3:29

15

Трек Pictures at an Exhibition: XV. The Great Gate of Kiev

Pictures at an Exhibition: XV. The Great Gate of Kiev

Boston Symphony Orchestra

,

Serge Koussevitzky

Mussorgsky Pictures at an Exhibition

4:47

Информация о правообладателе: In Vinyl We Trust
