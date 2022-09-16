О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Fritz Reiner

Fritz Reiner

,

Pittsburgh Symphony Orchestra

Сингл  ·  2022

Richard Strauss: Ein Heldenleben Op. 40

#Классическая
Fritz Reiner

Артист

Fritz Reiner

Релиз Richard Strauss: Ein Heldenleben Op. 40

#

Название

Альбом

1

Трек Ein Heldenleben, Op. 40: I. Der Held

Ein Heldenleben, Op. 40: I. Der Held

Pittsburgh Symphony Orchestra

,

Fritz Reiner

Richard Strauss: Ein Heldenleben Op. 40

4:08

2

Трек Ein Heldenleben, Op. 40: II. Des Helden Widersacher

Ein Heldenleben, Op. 40: II. Des Helden Widersacher

Pittsburgh Symphony Orchestra

,

Fritz Reiner

Richard Strauss: Ein Heldenleben Op. 40

2:58

3

Трек Ein Heldenleben, Op. 40: III. Des Helden Gefährtin

Ein Heldenleben, Op. 40: III. Des Helden Gefährtin

Pittsburgh Symphony Orchestra

,

Fritz Reiner

Richard Strauss: Ein Heldenleben Op. 40

11:28

4

Трек Ein Heldenleben, Op. 40: IV. Des Helden Walstatt

Ein Heldenleben, Op. 40: IV. Des Helden Walstatt

Pittsburgh Symphony Orchestra

,

Fritz Reiner

Richard Strauss: Ein Heldenleben Op. 40

8:21

5

Трек Ein Heldenleben, Op. 40: V. Des Helden Friedenswerke

Ein Heldenleben, Op. 40: V. Des Helden Friedenswerke

Pittsburgh Symphony Orchestra

,

Fritz Reiner

Richard Strauss: Ein Heldenleben Op. 40

7:44

6

Трек Ein Heldenleben, Op. 40: VI. Des Helden Weltflucht Und Vollendung

Ein Heldenleben, Op. 40: VI. Des Helden Weltflucht Und Vollendung

Pittsburgh Symphony Orchestra

,

Fritz Reiner

Richard Strauss: Ein Heldenleben Op. 40

5:54

Информация о правообладателе: In Vinyl We Trust
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Brahms: Concerto No. 2 in B-Flat, Op. 83
Brahms: Concerto No. 2 in B-Flat, Op. 832024 · Сингл · Van Cliburn
Релиз Beethoven: Concerto No. 5 in E-Flat, Op. 73 "Emperor"
Beethoven: Concerto No. 5 in E-Flat, Op. 73 "Emperor"2024 · Сингл · Van Cliburn
Релиз Rachmaninoff: Concerto No. 2 In C Minor, Op. 18
Rachmaninoff: Concerto No. 2 In C Minor, Op. 182024 · Сингл · Van Cliburn
Релиз Fritz Reiner conducts Respighi
Fritz Reiner conducts Respighi2023 · Сингл · Fritz Reiner
Релиз Rachmaninov: Concerto No. 3, in D Minor, Op. 30
Rachmaninov: Concerto No. 3, in D Minor, Op. 302023 · Сингл · Rca Victor Symphony Orchestra
Релиз Vienna
Vienna2023 · Сингл · Fritz Reiner
Релиз Strauss Waltzes
Strauss Waltzes2023 · Сингл · Fritz Reiner
Релиз Rachmaninoff: Concerto No. 2 in C Minor, Op. 18
Rachmaninoff: Concerto No. 2 in C Minor, Op. 182023 · Сингл · Van Cliburn
Релиз Beethoven: Concerto No. 5 in E-Flat, Op. 73 "Emperor"
Beethoven: Concerto No. 5 in E-Flat, Op. 73 "Emperor"2023 · Сингл · Van Cliburn
Релиз Brahms: Concerto No. 2 in B-Flat, Op. 83
Brahms: Concerto No. 2 in B-Flat, Op. 832023 · Сингл · Van Cliburn
Релиз Mahler · Das Lied von der Erde
Mahler · Das Lied von der Erde2023 · Сингл · Maureen Forrester
Релиз Mussorgsky: Pictures at an Exhibition
Mussorgsky: Pictures at an Exhibition2023 · Альбом · Fritz Reiner
Релиз Strauss: Also sprach Zarathustra; Ein Heldenleben
Strauss: Also sprach Zarathustra; Ein Heldenleben2023 · Альбом · Richard Strauss
Релиз Mussorgsky: Pictures at an Exhibition
Mussorgsky: Pictures at an Exhibition2023 · Альбом · Модест Петрович Мусоргский

Похожие альбомы

Релиз 100 Best Opera Classics
100 Best Opera Classics2019 · Альбом · Various Artists
Релиз The Straw Hat Strut
The Straw Hat Strut2020 · Альбом · Various Artists
Релиз Включайся (Prod. By SoulFyah)
Включайся (Prod. By SoulFyah)2022 · Сингл · JAIRIE
Релиз Gas
Gas2023 · Сингл · Kaka Byaka
Релиз Invisible Connections
Invisible Connections1985 · Сингл · Vangelis
Релиз Звуковые эффекты войны, оружия, битв и выстрелов
Звуковые эффекты войны, оружия, битв и выстрелов2013 · Альбом · Estudios Talkback
Релиз Мирный - Впечатления
Мирный - Впечатления2021 · Альбом · Музыка для медитации
Релиз Медитация на каждый день
Медитация на каждый день2021 · Сингл · Игорь Будников
Релиз Гав гав
Гав гав2024 · Сингл · Песни Для Детей
Релиз Blue Christmas
Blue Christmas2020 · Альбом · Elvis Presley
Релиз Mozart Zauberflöte Vogelfänger Variation (From Die Zauberflöte, K. 620: Der Vogelfänger bin ich ja) [Arr. for Piano by Jan-Peter Klöpfel]
Mozart Zauberflöte Vogelfänger Variation (From Die Zauberflöte, K. 620: Der Vogelfänger bin ich ja) [Arr. for Piano by Jan-Peter Klöpfel]2025 · Сингл · Wolfgang Amadeus Mozart
Релиз Маленькая норка
Маленькая норка2021 · Сингл · Norka
Релиз BGM for Cheering Up
BGM for Cheering Up2016 · Альбом · Various Artists
Релиз Fear EP
Fear EP2020 · Сингл · Esthetic

Похожие артисты

Fritz Reiner
Артист

Fritz Reiner

Оркестр Большого Театра
Артист

Оркестр Большого Театра

Wiener Philharmoniker
Артист

Wiener Philharmoniker

Геннадий Рождественский
Артист

Геннадий Рождественский

Johann Strauss II
Артист

Johann Strauss II

Сергей Сергеевич Прокофьев
Артист

Сергей Сергеевич Прокофьев

Рихард Вагнер
Артист

Рихард Вагнер

Владимир Спиваков
Артист

Владимир Спиваков

Mariinsky Orchestra
Артист

Mariinsky Orchestra

Stanley Black
Артист

Stanley Black

Евгений Светланов
Артист

Евгений Светланов

Национальный филармонический оркестр России
Артист

Национальный филармонический оркестр России

Carlos Kleiber
Артист

Carlos Kleiber