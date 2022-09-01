О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Информация о правообладателе: Shree Cassettes
Волна по релизу
Волна по релизу
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Zamana Bolta Hain
Zamana Bolta Hain2022 · Альбом · Akram Sabri
Релиз Khwaja Rahmat Wala Hain
Khwaja Rahmat Wala Hain2022 · Альбом · Akram Sabri
Релиз Khwaja Ki Adalat
Khwaja Ki Adalat2022 · Сингл · Akram Sabri
Релиз Sabir Ka Sikka Chalta Hain
Sabir Ka Sikka Chalta Hain2022 · Альбом · Akram Sabri
Релиз Peer Parsti Sab Jhoom Ke Bolo Ya Ali
Peer Parsti Sab Jhoom Ke Bolo Ya Ali2022 · Альбом · Iqbal Sabri
Релиз Rang-E-Chishti
Rang-E-Chishti2022 · Альбом · Akram Sabri
Релиз Mai Sabir Ka Mast Malang
Mai Sabir Ka Mast Malang2022 · Альбом · Akram Sabri
Релиз Mast Qalandar Sabir
Mast Qalandar Sabir2022 · Альбом · Akram Sabri

Похожие артисты

Akram Sabri
Артист

Akram Sabri

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож