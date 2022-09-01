Информация о правообладателе: Grafson Plak
Сингл · 2022
Yok Yok
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие альбомы исполнителя
Yok Yok2022 · Сингл · Neşe Can
Ben De Bir Kalp Taşıyorum / Sev Dedin De Sevmedim Mi2021 · Альбом · Neşe Can
Yıkılan Yuva2007 · Альбом · Neşe Can
Minnacık / Aşk Ömür Törpüsüdür1996 · Сингл · Neşe Can
Seven İnsan Unutmaz1975 · Сингл · Neşe Can
Yaprak Yeşili Gözlüm1975 · Сингл · Neşe Can
Kara Kedi / Bu Benim Son Gidişim1968 · Сингл · Neşe Can
Sana Ne Kime Ne / Karaymış Yazım1967 · Альбом · Neşe Can
Bu Akşam Bütün Meyhanelerini / Sevmiyorum Seni Artık1967 · Альбом · Neşe Can
Kapanmış Gönül Kapım / Maksadım Birazcık1966 · Альбом · Neşe Can
Yarına Boş Ver / Dağlarda Tepelerde1966 · Сингл · Neşe Can
Senin Aşkın Kalbimde / Bir Yaz Günüydü Ayrılmıştık1966 · Сингл · Neşe Can
Senede Bir Gün / Gönül Sana1966 · Альбом · Neşe Can
Sen Aşk Nedir Bilmez Misin1966 · Альбом · Neşe Can