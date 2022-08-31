О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Информация о правообладателе: Ik Baaz
Волна по релизу

Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Bajrang Baan
Bajrang Baan2024 · Сингл · Akash Sharma
Релиз Hanuman Chalisa
Hanuman Chalisa2024 · Сингл · Akash Sharma
Релиз Ram Ji Aaye Hain
Ram Ji Aaye Hain2023 · Сингл · Akash Sharma
Релиз Kya Pata
Kya Pata2023 · Сингл · Akash Sharma
Релиз O Meri Radha
O Meri Radha2023 · Сингл · Akash Sharma
Релиз Meri Armaan
Meri Armaan2022 · Сингл · Akash Sharma
Релиз Tunki
Tunki2022 · Сингл · Akash Sharma
Релиз Kithe Kithe
Kithe Kithe2022 · Сингл · Akash Sharma
Релиз Har Ghar Tiranga
Har Ghar Tiranga2022 · Альбом · Akash Sharma
Релиз Naye Palangiya Toor Deb ka
Naye Palangiya Toor Deb ka2022 · Альбом · Akash Sharma
Релиз Chhore UP 16 Ke
Chhore UP 16 Ke2022 · Альбом · Abhishek Thakur
Релиз Namo Namo
Namo Namo2022 · Альбом · Akash Sharma
Релиз Zaroorat
Zaroorat2022 · Альбом · Akash Sharma

