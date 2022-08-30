О нас

Khan Dad Samsor

Khan Dad Samsor

Альбом  ·  2022

Sary Starge

#Со всего мира
Khan Dad Samsor

Артист

Khan Dad Samsor

Релиз Sary Starge

#

Название

Альбом

1

Трек Ai Roza Ba Khudai Ke Tara-Kakari

Ai Roza Ba Khudai Ke Tara-Kakari

Khan Dad Samsor

Sary Starge

9:10

2

Трек Awaz Da Bangro Raze

Awaz Da Bangro Raze

Khan Dad Samsor

Sary Starge

5:28

3

Трек Beawafyi De Mubarak Sa-Tappy

Beawafyi De Mubarak Sa-Tappy

Khan Dad Samsor

Sary Starge

10:14

4

Трек Bya Ya Cantrol Ka

Bya Ya Cantrol Ka

Khan Dad Samsor

Sary Starge

8:28

5

Трек Che Ra Wagore

Che Ra Wagore

Khan Dad Samsor

Sary Starge

7:06

6

Трек Da Gul Ranga Zakhme Yam

Da Gul Ranga Zakhme Yam

Khan Dad Samsor

Sary Starge

4:24

7

Трек Daa Da Bacha Khan Zalmi

Daa Da Bacha Khan Zalmi

Khan Dad Samsor

Sary Starge

6:51

8

Трек Ghanam Range Lailo

Ghanam Range Lailo

Khan Dad Samsor

Sary Starge

9:10

9

Трек Gul Zwane Da

Gul Zwane Da

Khan Dad Samsor

Sary Starge

10:02

10

Трек Har Zai Ke Orbal Dai

Har Zai Ke Orbal Dai

Khan Dad Samsor

Sary Starge

4:21

11

Трек Hairan Pata Se

Hairan Pata Se

Khan Dad Samsor

Sary Starge

5:11

12

Трек Har Zai Sardaran-Tappy

Har Zai Sardaran-Tappy

Khan Dad Samsor

Sary Starge

12:28

13

Трек Jorawy Mata Peaghor-Kakari

Jorawy Mata Peaghor-Kakari

Khan Dad Samsor

Sary Starge

9:59

14

Трек Khabare Ra Legena

Khabare Ra Legena

Khan Dad Samsor

Sary Starge

6:19

15

Трек Kshy Nastam-Kakari

Kshy Nastam-Kakari

Khan Dad Samsor

Sary Starge

12:59

16

Трек Marg Na Rwa Dai

Marg Na Rwa Dai

Khan Dad Samsor

Sary Starge

6:14

17

Трек Musafaran Khpalo Koro La Raze

Musafaran Khpalo Koro La Raze

Khan Dad Samsor

Sary Starge

7:15

18

Трек Janan Bya Jor Ko-Tappy

Janan Bya Jor Ko-Tappy

Khan Dad Samsor

Sary Starge

10:33

19

Трек Pa Chagho Zhara

Pa Chagho Zhara

Khan Dad Samsor

Sary Starge

6:30

20

Трек Na Kawam Khobona

Na Kawam Khobona

Khan Dad Samsor

Sary Starge

8:52

Информация о правообладателе: Adil Khan Sherani
