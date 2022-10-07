О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Информация о правообладателе: Alexandre Guerra
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Promenade
Promenade2023 · Альбом · Alexandre Guerra
Релиз Contemplação para Cordas
Contemplação para Cordas2023 · Сингл · Alexandre Guerra
Релиз Conto para Cordas no.4
Conto para Cordas no.42023 · Сингл · Alexandre Guerra
Релиз As Mulheres de Pablo Picasso - Jacqueline Roque
As Mulheres de Pablo Picasso - Jacqueline Roque2023 · Сингл · Alexandre Guerra
Релиз Poemas para Piano
Poemas para Piano2023 · Сингл · Alexandre Guerra
Релиз Poema para Piano No. 2
Poema para Piano No. 22022 · Сингл · Alexandre Guerra
Релиз Poema para Piano No. 12
Poema para Piano No. 122022 · Сингл · Alexandre Guerra
Релиз Poema para Piano No. 8
Poema para Piano No. 82022 · Сингл · Alexandre Guerra
Релиз Rios Voadores
Rios Voadores2022 · Альбом · Alexandre Guerra
Релиз Noites Particulares
Noites Particulares2022 · Сингл · Nailor Proveta
Релиз Divagações Sobre a Noite
Divagações Sobre a Noite2022 · Альбом · São Paulo Chamber Soloists
Релиз Fantasia para Piano e Cordas Rodin & Camille
Fantasia para Piano e Cordas Rodin & Camille2022 · Альбом · Alexandre Guerra
Релиз Lugar ao Vento
Lugar ao Vento2021 · Альбом · Chrystian Dozza
Релиз Espelho D'água
Espelho D'água2021 · Альбом · Alexandre Guerra

Похожие альбомы

Релиз 6 Pieces, Op. 19: No. 4 in C-Sharp Minor 'Nocturne'. Andante sentimentale
6 Pieces, Op. 19: No. 4 in C-Sharp Minor 'Nocturne'. Andante sentimentale2025 · Сингл · Пётр Ильич Чайковский
Релиз Chopin: Pièces pour piano
Chopin: Pièces pour piano2009 · Альбом · Alexandre Tharaud
Релиз Crossroads
Crossroads2025 · Сингл · Nikita Kulikov
Релиз Tchaikovsky: The Seasons
Tchaikovsky: The Seasons2020 · Альбом · Vladimir Tropp
Релиз Chopin The Complete Nocturnes
Chopin The Complete Nocturnes2018 · Альбом · Kun Woo Paik
Релиз Wilhelm Kempff Plays Bach. Transcriptions For Piano
Wilhelm Kempff Plays Bach. Transcriptions For Piano1994 · Сингл · Wilhelm Kempff
Релиз Chopin: Notturno
Chopin: Notturno2017 · Альбом · Frédéric Chopin
Релиз Frédéric Chopin: The Complete Nocturnes
Frédéric Chopin: The Complete Nocturnes2008 · Альбом · Frédéric Chopin
Релиз Romantic Retreat: A Classical Escape
Romantic Retreat: A Classical Escape2009 · Альбом · Nikolai Evrov
Релиз Klassik meets Film
Klassik meets Film2017 · Сингл · Elena Gurevich
Релиз Lockdown Blues
Lockdown Blues2021 · Альбом · Peter Dickinson
Релиз The Essential Piano
The Essential Piano2009 · Альбом · Various Artists
Релиз Sas Agapo
Sas Agapo2016 · Альбом · Alain Lefevre

Похожие артисты

Alexandre Guerra
Артист

Alexandre Guerra

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож