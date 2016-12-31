О нас

Various Artists

Various Artists

Сингл  ·  2016

Klaus Huber, Carlo Gesualdo: Lamentations sacrae et profanae ad responsoria lesualdi

#Классическая
Various Artists

Артист

Various Artists

Релиз Klaus Huber, Carlo Gesualdo: Lamentations sacrae et profanae ad responsoria lesualdi

#

Название

Альбом

1

Трек Exaudi vocem meam (Pour quatre vox d'homme, cor de basset et théorbe)

Exaudi vocem meam (Pour quatre vox d'homme, cor de basset et théorbe)

Rachid Safir

,

Caroline Delume

,

Eric Lamberger

,

Raphaële Kennedy

,

Brigitte Peyre

,

Michel Géraud

,

Hugues Primard

,

Jean-françois Chiama

,

Jean-Christophe Jacques

Klaus Huber, Carlo Gesualdo: Lamentations sacrae et profanae ad responsoria lesualdi

3:30

2

Трек Lectio prima: De lamentatione Jeremiae (Pour six voix, cor de basset et théorbe)

Lectio prima: De lamentatione Jeremiae (Pour six voix, cor de basset et théorbe)

Rachid Safir

,

Caroline Delume

,

Eric Lamberger

,

Raphaële Kennedy

,

Brigitte Peyre

,

Michel Géraud

,

Hugues Primard

,

Jean-françois Chiama

,

Jean-Christophe Jacques

Klaus Huber, Carlo Gesualdo: Lamentations sacrae et profanae ad responsoria lesualdi

6:22

3

Трек Vinea mea electa (Feria Sexta I, 3)

Vinea mea electa (Feria Sexta I, 3)

Rachid Safir

,

Caroline Delume

,

Eric Lamberger

,

Raphaële Kennedy

,

Brigitte Peyre

,

Michel Géraud

,

Hugues Primard

,

Jean-françois Chiama

,

Jean-Christophe Jacques

Klaus Huber, Carlo Gesualdo: Lamentations sacrae et profanae ad responsoria lesualdi

4:56

4

Трек Lectio secunda "Lamed - Les Enfants" (Pour six voix, cor de basset et théorbe)

Lectio secunda "Lamed - Les Enfants" (Pour six voix, cor de basset et théorbe)

Rachid Safir

,

Caroline Delume

,

Eric Lamberger

,

Raphaële Kennedy

,

Brigitte Peyre

,

Michel Géraud

,

Jean-françois Chiama

,

Hugues Primard

,

Jean-Christophe Jacques

Klaus Huber, Carlo Gesualdo: Lamentations sacrae et profanae ad responsoria lesualdi

8:52

5

Трек Tenebrae factae sunt (Feria Sexta II, 2)

Tenebrae factae sunt (Feria Sexta II, 2)

Rachid Safir

,

Caroline Delume

,

Eric Lamberger

,

Raphaële Kennedy

,

Brigitte Peyre

,

Michel Géraud

,

Hugues Primard

,

Jean-françois Chiama

,

Jean-Christophe Jacques

Klaus Huber, Carlo Gesualdo: Lamentations sacrae et profanae ad responsoria lesualdi

4:28

6

Трек Lectio tertia "Semitas meas subvertit" (Pour six voix, clarinette basse et guitare)

Lectio tertia "Semitas meas subvertit" (Pour six voix, clarinette basse et guitare)

Rachid Safir

,

Caroline Delume

,

Eric Lamberger

,

Raphaële Kennedy

,

Brigitte Peyre

,

Michel Géraud

,

Hugues Primard

,

Jean-françois Chiama

,

Jean-Christophe Jacques

Klaus Huber, Carlo Gesualdo: Lamentations sacrae et profanae ad responsoria lesualdi

14:30

7

Трек Caligaverunt oculi mei (Feria Sexta III, 3)

Caligaverunt oculi mei (Feria Sexta III, 3)

Rachid Safir

,

Caroline Delume

,

Eric Lamberger

,

Raphaële Kennedy

,

Brigitte Peyre

,

Michel Géraud

,

Hugues Primard

,

Jean-françois Chiama

,

Jean-Christophe Jacques

Klaus Huber, Carlo Gesualdo: Lamentations sacrae et profanae ad responsoria lesualdi

5:27

8

Трек Benedictus (Pour six voix)

Benedictus (Pour six voix)

Rachid Safir

,

Caroline Delume

,

Eric Lamberger

,

Raphaële Kennedy

,

Brigitte Peyre

,

Michel Géraud

,

Hugues Primard

,

Jean-françois Chiama

,

Jean-Christophe Jacques

Klaus Huber, Carlo Gesualdo: Lamentations sacrae et profanae ad responsoria lesualdi

6:30

Информация о правообладателе: Soupir Editions - DN
Волна по релизу


