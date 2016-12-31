Сингл · 2016
Klaus Huber, Carlo Gesualdo: Lamentations sacrae et profanae ad responsoria lesualdi
#
Название
Альбом
1
Exaudi vocem meam (Pour quatre vox d'homme, cor de basset et théorbe)
Klaus Huber, Carlo Gesualdo: Lamentations sacrae et profanae ad responsoria lesualdi
3:30
2
Lectio prima: De lamentatione Jeremiae (Pour six voix, cor de basset et théorbe)
Klaus Huber, Carlo Gesualdo: Lamentations sacrae et profanae ad responsoria lesualdi
6:22
3
Klaus Huber, Carlo Gesualdo: Lamentations sacrae et profanae ad responsoria lesualdi
4:56
4
Lectio secunda "Lamed - Les Enfants" (Pour six voix, cor de basset et théorbe)
Klaus Huber, Carlo Gesualdo: Lamentations sacrae et profanae ad responsoria lesualdi
8:52
5
Klaus Huber, Carlo Gesualdo: Lamentations sacrae et profanae ad responsoria lesualdi
4:28
6
Lectio tertia "Semitas meas subvertit" (Pour six voix, clarinette basse et guitare)
Klaus Huber, Carlo Gesualdo: Lamentations sacrae et profanae ad responsoria lesualdi
14:30
7
Klaus Huber, Carlo Gesualdo: Lamentations sacrae et profanae ad responsoria lesualdi
5:27
