Информация о правообладателе: Decent Bhojpuri Hits
Волна по релизу

Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Badnam Karba Ka Ho
Badnam Karba Ka Ho2023 · Сингл · Karishma Kakkar
Релиз Bani Rangbaj Jaunpur Jila Ke
Bani Rangbaj Jaunpur Jila Ke2023 · Сингл · Ajay Ajnabi
Релиз Patari Kamariya Hilai Na Ho
Patari Kamariya Hilai Na Ho2023 · Сингл · Ajay Ajnabi
Релиз Bhatara Dhori Chatana Ba
Bhatara Dhori Chatana Ba2023 · Сингл · Ajay Ajnabi
Релиз Jaunpur Odhani Pa Likhwala Ho
Jaunpur Odhani Pa Likhwala Ho2023 · Сингл · Ajay Ajnabi
Релиз piyava rahele patana
piyava rahele patana2023 · Сингл · Ajay Ajnabi
Релиз Hamra Jaunpur Zila Ke Banale Bhatar Goriya
Hamra Jaunpur Zila Ke Banale Bhatar Goriya2023 · Сингл · Ajay Ajnabi
Релиз Devera Namaskar Kare Dhori Ke
Devera Namaskar Kare Dhori Ke2023 · Сингл · Ajay Ajnabi
Релиз ZIla Jaunpur Ba Gori Aukat Me Rahab
ZIla Jaunpur Ba Gori Aukat Me Rahab2022 · Сингл · Ajay Ajnabi
Релиз Hamara Jaad Lagata
Hamara Jaad Lagata2022 · Сингл · Ajay Ajnabi
Релиз Dhare Ke Kalsha Man Karata
Dhare Ke Kalsha Man Karata2022 · Сингл · Ajay Ajnabi
Релиз Lagal Aag
Lagal Aag2022 · Сингл · Ajay Ajnabi
Релиз Chot DIl Ke
Chot DIl Ke2022 · Альбом · Ajay Ajnabi
Релиз Daura Me Deg Daalat Rahni
Daura Me Deg Daalat Rahni2022 · Альбом · Gudiya Rai

Похожие артисты

Ajay Ajnabi
Артист

Ajay Ajnabi

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож