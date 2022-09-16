О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

The Kids

The Kids

Сингл  ·  2022

Heartattack

Контент 18+

#Хип-хоп
The Kids

Артист

The Kids

Релиз Heartattack

#

Название

Альбом

1

Трек Heartattack

Heartattack

The Kids

Heartattack

2:21

Информация о правообладателе: The Kids
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Under Your Influence (uit Liefde Voor Muziek)
Under Your Influence (uit Liefde Voor Muziek)2025 · Сингл · The Kids
Релиз Отпустить
Отпустить2024 · Сингл · The Kids
Релиз The Highlight Reels
The Highlight Reels2022 · Альбом · The Kids
Релиз Nirvana (God in Designer)
Nirvana (God in Designer)2022 · Сингл · The Kids
Релиз Zpívej Si a Maluj
Zpívej Si a Maluj2022 · Альбом · The Kids
Релиз Cheat Code
Cheat Code2022 · Сингл · The Kids
Релиз Heartattack
Heartattack2022 · Сингл · The Kids
Релиз I Come in Peace
I Come in Peace2022 · Сингл · The Kids
Релиз Mhh Yum!
Mhh Yum!2022 · Сингл · The Kids
Релиз waiting room
waiting room2022 · Сингл · The Kids
Релиз Mein Spiegel
Mein Spiegel2021 · Сингл · Dimi Tsoukas
Релиз Untitled
Untitled2021 · Сингл · The Kids
Релиз Mentari
Mentari2021 · Сингл · Roy
Релиз Nightcrawler 2021
Nightcrawler 20212021 · Сингл · The Kids

Похожие артисты

The Kids
Артист

The Kids

Camille
Артист

Camille

David Byrne
Артист

David Byrne

Ariel Pink's Haunted Graffiti
Артист

Ariel Pink's Haunted Graffiti

Hayley Williams
Артист

Hayley Williams

Cherry Glazerr
Артист

Cherry Glazerr

Courtney Barnett
Артист

Courtney Barnett

Karen O
Артист

Karen O

Samia
Артист

Samia

Red
Артист

Red

City
Артист

City

Mt. Joy
Артист

Mt. Joy

Mitya
Артист

Mitya