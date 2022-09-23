О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Информация о правообладателе: Odia Jhankar
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Priya Pheria
Priya Pheria2024 · Сингл · Sabisesh Mishra
Релиз Tote Haladi Rangara Sadhi Bhari Manuchhi
Tote Haladi Rangara Sadhi Bhari Manuchhi2023 · Сингл · Diptirekha Padhi
Релиз Tu Dhokebaaz
Tu Dhokebaaz2023 · Сингл · Sabisesh Mishra
Релиз Ishq Wala Feeling Hela Tori Paeen
Ishq Wala Feeling Hela Tori Paeen2023 · Сингл · Sabisesh Mishra
Релиз Heija Mo Diwani
Heija Mo Diwani2023 · Сингл · Lopamudra Dash
Релиз Mo Hrudayara Kalu Tu Ae ki Abasta
Mo Hrudayara Kalu Tu Ae ki Abasta2023 · Сингл · Sabisesh Mishra
Релиз Tume Mo Sahra
Tume Mo Sahra2023 · Сингл · Sabisesh Mishra
Релиз Hansini
Hansini2023 · Сингл · Sabisesh Mishra
Релиз Nija tharu adhika tate chahen
Nija tharu adhika tate chahen2022 · Сингл · Sabisesh Mishra
Релиз Mo Mana Asmanre
Mo Mana Asmanre2022 · Сингл · Sabisesh Mishra
Релиз To Prema Sufiyana
To Prema Sufiyana2022 · Альбом · Antara Chakrabarty
Релиз Tu Mo Sapanara Rajkumari
Tu Mo Sapanara Rajkumari2022 · Альбом · Sabisesh Mishra
Релиз Tu Mate Ghruna Karu
Tu Mate Ghruna Karu2021 · Альбом · Sabisesh Mishra
Релиз Kie Bhul Kalaa
Kie Bhul Kalaa2021 · Альбом · Malaya Mishra

Похожие артисты

Sabisesh Mishra
Артист

Sabisesh Mishra

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож