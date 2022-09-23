О нас

Tony Bennett

Tony Bennett

Альбом  ·  2022

An Evening With Tony Bennett

#Поп

5 лайков

Tony Bennett

Артист

Tony Bennett

Релиз An Evening With Tony Bennett

#

Название

Альбом

1

Трек Sing You Sinners

Sing You Sinners

Tony Bennett

An Evening With Tony Bennett

2:16

2

Трек Rags to Riches

Rags to Riches

Tony Bennett

An Evening With Tony Bennett

2:50

3

Трек Stranger in Paradise

Stranger in Paradise

Tony Bennett

An Evening With Tony Bennett

3:05

4

Трек Smile

Smile

Tony Bennett

An Evening With Tony Bennett

2:51

5

Трек Firefly

Firefly

Tony Bennett

An Evening With Tony Bennett

1:57

6

Трек Sophisticated Lady

Sophisticated Lady

Tony Bennett

An Evening With Tony Bennett

2:56

7

Трек It's Magic

It's Magic

Tony Bennett

An Evening With Tony Bennett

3:15

8

Трек Taking a Chance on Love

Taking a Chance on Love

Tony Bennett

An Evening With Tony Bennett

2:07

9

Трек Have a Good Time

Have a Good Time

Tony Bennett

An Evening With Tony Bennett

3:04

10

Трек Happiness Street

Happiness Street

Tony Bennett

An Evening With Tony Bennett

2:11

11

Трек In the Middle of an Island

In the Middle of an Island

Tony Bennett

An Evening With Tony Bennett

2:08

12

Трек There'll Be No Teardrops Tonight

There'll Be No Teardrops Tonight

Tony Bennett

An Evening With Tony Bennett

2:11

13

Трек Because of You

Because of You

Tony Bennett

An Evening With Tony Bennett

3:00

14

Трек Tell Me That You Love Me

Tell Me That You Love Me

Tony Bennett

An Evening With Tony Bennett

2:58

15

Трек Climb Every Mountain

Climb Every Mountain

Tony Bennett

An Evening With Tony Bennett

2:18

16

Трек Blue Velvet

Blue Velvet

Tony Bennett

An Evening With Tony Bennett

3:00

17

Трек You Can Depend on Me

You Can Depend on Me

Tony Bennett

An Evening With Tony Bennett

2:12

18

Трек Young and Warm and Wonderful

Young and Warm and Wonderful

Tony Bennett

An Evening With Tony Bennett

2:37

19

Трек Gone With the Wind

Gone With the Wind

Tony Bennett

An Evening With Tony Bennett

3:30

20

Трек Close Your Eyes

Close Your Eyes

Tony Bennett

An Evening With Tony Bennett

1:52

21

Трек Cinnamon Sinner

Cinnamon Sinner

Tony Bennett

An Evening With Tony Bennett

2:58

22

Трек I'll Bring You a Rainbow

I'll Bring You a Rainbow

Tony Bennett

An Evening With Tony Bennett

2:42

Информация о правообладателе: Wnts
