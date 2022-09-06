О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Pamma Dumewal

Pamma Dumewal

Сингл  ·  2022

Dhan Raja Sahib

#Со всего мира
Pamma Dumewal

Артист

Pamma Dumewal

Релиз Dhan Raja Sahib

#

Название

Альбом

1

Трек Dhan Raja Sahib

Dhan Raja Sahib

Pamma Dumewal

Dhan Raja Sahib

6:25

Информация о правообладателе: Raja Sahib Record
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Rabb Di Jannat
Rabb Di Jannat2025 · Сингл · Pamma Dumewal
Релиз Daleri
Daleri2025 · Сингл · Pamma Dumewal
Релиз Dhokha
Dhokha2025 · Сингл · Pamma Dumewal
Релиз Maan Ni Krida
Maan Ni Krida2025 · Сингл · Pamma Dumewal
Релиз Jujharu Khalsa 2
Jujharu Khalsa 22025 · Сингл · Pamma Dumewal
Релиз Talwaran
Talwaran2024 · Сингл · Pamma Dumewal
Релиз Panchayat
Panchayat2024 · Сингл · Pamma Dumewal
Релиз Dheeyan
Dheeyan2024 · Сингл · Pamma Dumewal
Релиз Sarkaran
Sarkaran2024 · Сингл · Pamma Dumewal
Релиз Ticktan
Ticktan2024 · Сингл · Varinder Maan
Релиз Sadhu Di Kamai Boldi
Sadhu Di Kamai Boldi2024 · Сингл · Pamma Dumewal
Релиз Paate Bojhe
Paate Bojhe2024 · Сингл · Pamma Dumewal
Релиз Vaar Jujhar Singh Di
Vaar Jujhar Singh Di2023 · Сингл · Pamma Dumewal
Релиз Mehlan Wale 2
Mehlan Wale 22023 · Сингл · Pamma Dumewal

Похожие артисты

Pamma Dumewal
Артист

Pamma Dumewal

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож