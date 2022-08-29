О нас

Caninana

Caninana

Альбом  ·  2022

Paixão e Vaquejada

#Латинская
Caninana

Артист

Caninana

Релиз Paixão e Vaquejada

#

Название

Альбом

1

Трек Vaqueirinha Beba

Vaqueirinha Beba

Caninana

Paixão e Vaquejada

2:09

2

Трек A Ponto

A Ponto

Caninana

Paixão e Vaquejada

2:34

3

Трек É Disso Que o Vaqueiro Gosta

É Disso Que o Vaqueiro Gosta

Caninana

Paixão e Vaquejada

2:25

4

Трек Saudadezinha

Saudadezinha

Caninana

Paixão e Vaquejada

2:16

5

Трек A Rainha e o Vaqueiro

A Rainha e o Vaqueiro

Caninana

Paixão e Vaquejada

2:39

6

Трек Palavras Frias

Palavras Frias

Caninana

Paixão e Vaquejada

2:00

7

Трек Deus na Frente e Boi na Faixa

Deus na Frente e Boi na Faixa

Caninana

Paixão e Vaquejada

2:43

8

Трек Dona do Meu Coração

Dona do Meu Coração

Caninana

Paixão e Vaquejada

2:30

9

Трек Só Não Troco

Só Não Troco

Caninana

Paixão e Vaquejada

3:12

10

Трек Farra no Interior

Farra no Interior

Caninana

Paixão e Vaquejada

2:13

11

Трек Louca Sem Eu

Louca Sem Eu

Caninana

Paixão e Vaquejada

2:21

12

Трек É Pegar ou Largar

É Pegar ou Largar

Caninana

Paixão e Vaquejada

2:16

13

Трек Boca Carnuda

Boca Carnuda

Caninana

Paixão e Vaquejada

2:31

14

Трек Amor Proíbido

Amor Proíbido

Caninana

Paixão e Vaquejada

2:20

15

Трек A Boca Que Mais Beijei

A Boca Que Mais Beijei

Caninana

Paixão e Vaquejada

2:55

16

Трек Notificação Final

Notificação Final

Caninana

Paixão e Vaquejada

2:37

17

Трек Ela Faz Tchan

Ela Faz Tchan

Caninana

Paixão e Vaquejada

2:18

18

Трек Quem Dera

Quem Dera

Caninana

Paixão e Vaquejada

3:46

19

Трек Figurinha Repetida

Figurinha Repetida

Caninana

Paixão e Vaquejada

2:49

20

Трек Sofrência de Cachaceiro

Sofrência de Cachaceiro

Caninana

Paixão e Vaquejada

2:37

21

Трек Fato Novo

Fato Novo

Caninana

Paixão e Vaquejada

3:03

22

Трек Velha Sensação

Velha Sensação

Caninana

Paixão e Vaquejada

2:30

23

Трек Photoshop

Photoshop

Caninana

Paixão e Vaquejada

2:57

24

Трек Rei da Recaída

Rei da Recaída

Caninana

Paixão e Vaquejada

2:43

Информация о правообладателе: Caninana
